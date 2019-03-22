Скоро состоится первый полет Ил-112В

Проблемы с роторами двигателей полностью решены.

Первый полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта - начале апреля, "для этого все готово", сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Планируется, что первый полет Ил-112В состоится в ближайшее время: буквально в конце марта - начале апреля самолет должен подняться в воздух, для этого все готово", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "полностью решены проблемы с роторами двигателей", из-за чего Ил-112В не мог подняться в воздух в январе.

Другой источник в "оборонке" сообщил, что сейчас на ВАСО в Воронеже, где взлетит Ил-112В, подготовительные работы идут "практически в круглосуточном режиме, без выходных". "Специалисты прогоняют двигатели самолета, проверяется работоспособность всех его систем, проводятся скоростные пробежки по взлетной полосе предприятия", - сказал он.

Собеседник добавил, что в первом полете Ил-112В будет сопровождать Ан-26. Он будет идти параллельно, на той же высоте и скорости, для сверки параметров работы различных систем.

В ПАО "Ильюшин" не стали комментировать предоставленную источниками информацию.