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22.03.2019
Военно-промышленный курьер

Аренда российской АПЛ Индией заставила понервничать американских конгрессменов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Контракт Индии на аренду российской подводной лодки стал поводом обратиться конгрессменов США к министру иностранных дел Индии.

Как отмечает индийская газета The Economic Times, несколько членов Конгресса США выразили свою озабоченность министру иностранных дел Индии Виджаю Гокхале в связи с арендой Индией российской субмарины. Гокхале пояснил, что Индия действительно взяла у России в лизинг ударную атомную подводную лодку, но это не было сделкой по покупке. Кроме того, эта подводная лодка будет оснащена только неядерным оружием.

В январе США объявили о введении таких антироссийских санкций, в соответствии с которыми Вашингтон может наказывать любые страны и компании, сотрудничающие с военными или разведывательными ведомствами России. Эти санкции были введены в связи с предполагаемым вмешательством России в американские президентские выборы 2016 года. 

7 марта Индия заключила с Россией контракт на 3 миллиарда долларов на лизинг атомной подводной лодки, которой индийский флот будет пользоваться в течение 10 лет. В октябре прошлого года Индия подписала с Россией соглашение на покупку зенитных ракетных систем на общую сумму в 5 миллиардов долларов. Индия подписала это соглашение, несмотря на предупреждения и протесты США. Согласно контракту на аренду субмарины, Россия должна предоставить Индии подводную лодку класса "Щука-Б" (Akula-1 в классификации НАТО), которая в индийских ВМС получила название "Чакра", к 2025 году.

Это уже третья российская подводная лодка, которую индийский флот берет в аренду.

Первая российская атомная подлодка - корабль ВМС Индии "Чакра" - была взята в лизинг в 1988 на срок в три года. Вторую подлодку Индия взяла в лизинг в 2012 году на срок в 10 лет.

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Страны
Индия
Россия
США
Проекты
971 Щука-Б
Ядерный щит
ЯО
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