США посылают сигнал: зачем B-52 прилетели в Европу

Зачем США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Американские СМИ называют это "сигналом России", празднующей пятилетие воссоединения с Крымом. Бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, уже приняли участие в разных полетах: над Норвежским и Балтийским морями, а также Средиземноморьем и Эстонией. Ранее Россия перебросила в Крым дальние бомбардировщики Ту-22М3.

ВВС США направили в Европу звено из шести бомбардировщиков Б-52 Stratofortress, способных нести ядерные бомбы. Цель визита - совместные учения с партнерами по НАТО, сообщает телеканал CNN.

"В понедельник четыре B-52 выполнили полеты в нескольких регионах Европы, в том числе они пролетели над Норвежским и Балтийским морями, Эстонией и Средиземном морем", - говорится в сообщении американских ВВС.

Визит "Стратофортрессов" стоит рассматривать как "сигнал России", отмечающей пять лет со дня вхождения Крыма в состав РФ, утверждает CNN. Самолеты ВВС США прибыли на авиабазу "Фэйрфорд" в Великобритании еще неделю назад и "приняли участие в миссиях".

"Полеты [B-52] продемонстрировали приверженность США союзникам и партнерам через готовность использовать вооруженные силы", - отметили в американских ВВС. Первые самолеты этой модели строились в 1950-х, а последняя модернизация завершилась в 1990 году. Американские самолеты также принимали участие в гражданской войне в Сирии. Кроме бомбардировок позиций террористов, самолет B-52 участвовал в резонансном бою под Хашамом, в ходе которого погибли российские наемники из так называемой "группы Вагнера", о чем сообщило агентство Reuters (деятельность частных военных компаний запрещена в России на законодательном уровне).

В Государственной думе предложили молча сбивать американские самолеты. Как сообщает НСН, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил так ответить в случае нарушения ими российской границы.

"Реакция Российской Федерации должна заключаться в минимальном количестве слов и максимальном количестве действий. Просто молча, без разговоров сбивать их самолеты, если они нарушают воздушное пространство. Теперь они не скрывают, перебрасывают эти бомбардировщики на территорию, приграничную с Российской Федерацией, делают нам какие-то знаки, сигналы. Сбивать самолеты надо, которые нарушают государственные границы или воздушное пространство Российской Федерации", - пригрозил парламентарий.

Ранее российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 были передислоцированы в Крым. В НАТО отреагировали на переброску самолетов и заявили, что осуждают "продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму", а также обеспокоены усилиями и заявленными планами РФ по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черном море.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с ФАН заявил, что НАТО милитаризирует государства, которые находятся неподалеку от границ России.

"Это Прибалтика, Румыния, Польша. В НАТО полагают, что они могут это делать [размещать вооружения], а нам обеспечивать безопасность России, в том числе Крыма, по их мнению, нельзя", - возмутился сенатор.

"Сигнал", поданный ВВС США с помощью стратегических бомбардировщиков к годовщине воссоединения Крыма с Россией, находится в русле американской политики непризнания этого события.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого "за" воссоединение с Россией высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Киев, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

При этом 7 марта 2019 года палата представителей конгресса США одобрила законопроект, запрещающий Белому дому признавать российский суверенитет над Крымом. Кроме того, документ предполагает запрет признавать российское право над воздушным пространством или территориальными водами полуострова. Законопроект был поддержан 427 депутатами палаты, против принятия инициативы проголосовал только один конгрессмен-республиканец.

Воссоединение Крыма и России в Вашингтоне должны теперь называть исключительно "аннексией". Президент США, тем не менее, имеет право сделать исключение, если это будет в интересах национальной безопасности. Чтобы "антикрымский" законопроект был принят, его должны одобрить сенат и президент США. Дональд Трамп уже называл Крым русским, однако при этом подчеркивал, что "ни один президент США не вел такую жесткую политику относительно России" и признавать полуостров российским отказывается.

Иван Апулеев