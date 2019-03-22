"Турки" в украинском строю

Украинская армия официально получила новый для себя вид вооружений. Вчера, 20 марта, пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщила о том, что в Хмельницкой области прошёл завершающий этап испытаний ударных беспилотников Bayraktar TB2.

"Этот новый ударный беспилотный комплекс выводит нашу беспилотную авиацию на качественно новый уровень. Bayraktar TB2 может проводить разведку боевых позиций врага, расположенных на расстоянии до 4000 км, точно уничтожать цели с высоты 7 км и находиться в воздухе 24 часа", — рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

Испытания беспилотника Bayraktar TB2

"Испытания беспилотника Bayraktar TB2, который поставлен на вооружение украинской армии, прошли успешно. Я поздравляю Вооружённые силы Украины, партнёров из Турции. У нас сегодня появилось абсолютно новое оружие – ударные беспилотники", — заявил президент Украины Пётр Порошенко по итогам испытаний.

Bayraktar TB2 — ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Разработка дрона началась в 2007 году, а спустя два года он совершил первый полёт. В 2014 году разработчики продемонстрировали турецким военным его финальный вариант, а в марте 2016 года Bayraktar TB2 был официально принят на вооружение турецкой армии.