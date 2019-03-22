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22.03.2019
ТАСС

Два российских истребителя вынудили бомбардировщик США удалиться от границы РФ

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Су-27 перехватывает В-52Н, и В-1В
Перехват над Балтийским морем российскими истребителями Су-27 американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В, принимающих участие в учениях НАТО "Saber Strike" и BALTOPS. Снимок сделан с борта самолета-заправщика Boeing KC-135R ВВС США. 09.06.2017.
Источник изображения: ВВС США

В Минобороны России сообщили, что американский В-52 выполнял полет над нейтральными водами Балтийского моря

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Два российских истребителя Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы РФ над Балтийским морем, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, В-52 выполнял полет над нейтральными водами Балтийского моря. Средства контроля воздушного пространства РФ обнаружили цель на значительном удалении от госграницы и взяли на сопровождение.

"Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

Соответствующее видео было размещено военным ведомством на официальной странице в Facebook.

 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
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США
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B-52
Су-27
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