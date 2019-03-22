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22.03.2019
Военное обозрение

Индия меняет советские снайперские винтовки на американские и итальянские

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В связи с очередным обострением индийско-пакистанского военного конфликта министерство обороны Индии приняло решение ускорить процесс закупки новых снайперских винтовок - для военнослужащих, которые располагаются на наблюдательных пунктах вдоль границы.

Источник изображения: topwar.ru

Снайперские винтовки являются одобренными к покупке версиями оружия в рамках масштабной программы перевооружения индийских вооружённых сил.

Первым в списке заказов стоит крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M95, разработанная американской компанией Barrett Firearms и представляющая собой модернизированную версию винтовки Barrett M90. В отличие от усовершенствованной самозарядной снайперской винтовки Barrett M82А1, которая сейчас находится на вооружении армии США, новая версия разработана по схеме "булл-пап", при которой спусковой крючок вынесен вперёд и расположен перед магазином. Такая компоновка позволяет существенно сократить длину оружия, при этом, не изменяя длины ствола.

Второй в списке индийских военных находится винтовка итальянской компании Victrix Armaments из линейки высокоточных винтовок Minerva. Речь идёт о тактической снайперской винтовке Victrix Minerva Scorpio TGT в .338LM, ориентированной на силовые структуры. Данная винтовка считается самым используемым оружием среди военных снайперов по всему западному миру.

В Scorpio используется каркасная рама, которую компания называет полностью модульным винтовочным "шасси". Victrix предлагает нарезной 26-дюймовый ствол в качестве стандарта для Scorpio, а также заводской трёхкамерный дульный тормоз, который можно заменить на глушитель.

Индийская армия планирует в течение нескольких лет закупить для своих пехотных батальонов в общей сложности 5719 единиц винтовок M95 и TGT Scorpio. Это, вероятно, приведёт к постепенному отказу от винтовок советской эпохи, закупленных ещё в период холодной войны. Хотя Индия известна своими переменчивыми решениями, а потому настроения могут измениться.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Италия
Пакистан
США
Компании
Barrett
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