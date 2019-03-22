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22.03.2019
РИА Новости

Ущерб от коррупции в военной сфере вырос вчетверо, сообщили в прокуратуре

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Здание главной военной прокуратуры РФ в Москве
Здание главной военной прокуратуры РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере вырос за год вчетверо, до 7 миллиардов рублей, заявил в четверг заместитель генерального прокурора России - главный военный прокурор Валерий Петров.

"Учитывая, что количество преступлений этой категории не снижается (2144, +4%), а размер причиненного ими ущерба вырос вчетверо и превысил 7 миллиардов рублей, необходимо в рамках Национального плана противодействия коррупции активизировать мероприятия по пресечению таких проявлений", - сказал он в ходе выступления на итоговом заседании коллегии ведомства.

"За год по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено более 2 800 должностных лиц, из них 28 уволены в связи с утратой доверия", - добавил Петров.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
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