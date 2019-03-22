Минприроды подсчитало стоимость биологических и водных ресурсов РФ

Министерство природных ресурсов РФ впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны, сообщает РБК.

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Оценка дана на конец 2017 года, далее она будет уточняться ежегодно.

Дороже всего стоят "древесные лесные ресурсы". Их совокупная стоимость составляет 5,52 трлн. рублей.

В составе лесных ресурсов оценены 23 вида древесины. Самая высокая стоимость у запасов лиственницы – 1,3 трлн. рублей. Следом идут запасы сосны – 1,19 трлн. руб. и березы – 1 трлн. рублей. Запасы ели оценены в 768 млрд. рублей, кедра – в 510 млрд. рублей.

Стоимость всех поверхностных и подземных вод – 486 млрд. рублей.

Ресурсы животного мира (охотничьи ресурсы) оценены в 640,6 млрд. рублей.

Из 21 упомянутого вида животных самым дорогим является гибрид зубра с бизоном и домашним скотом – 379,6 млн. рублей. Лоси оценены в 85,6 млн. рублей, косули – в 41,3 млн. рублей, северные олени (дикие) – в 32 млн. рублей. Далее идут кабарги (24 млн. руб.), соболи (22,6 млн. руб.), благородные олени (19,2 млн. руб.) и бурые медведи (14,8 млн. руб.).

Стоимость всех снежных баранов определена в 8,4 млн. рублей, барсуков – в 4 млн. рублей, сайгаков – в 386 млн. рублей, муфлонов – в 64 тыс. рублей.

Отмечается, что ведомство учло только лимитируемые виды животных (охотничьи ресурсы, добыча которых ограничена). Нелимитированные (лисицы, зайцы, волки, бобры, птицы) не учитывались.

В Минприроды пояснили, что согласно методологии, объектом оценки явились запасы всех видов древесины (кроме деревьев из резервных лесов) и лимитируемых охотничьих ресурсов. Для получения стоимостных значений использовался сравнительный подход, поскольку речь идет о "непроизведенных" экономических активах.

В качестве аналога рыночных цен были взяты официальные таксы для исчисления вреда, причиненного животным. Например, сумма возмещения с браконьеров за убитого лося – 80 тыс. рублей, за рысь – 40 тыс. рублей и так далее.

Ранее Минприроды подсчитало стоимость полезных ископаемых в РФ. Так, запасы нефти оценены в 39,6 трлн. рублей, газа – в 11,3 трлн. рублей.