Войти
22.03.2019
Военное обозрение

Минприроды подсчитало стоимость биологических и водных ресурсов РФ

235
0
+1

Министерство природных ресурсов РФ впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны, сообщает РБК.

Источник изображения: https://uralsky-rabochi.ru

Оценка дана на конец 2017 года, далее она будет уточняться ежегодно.

Дороже всего стоят "древесные лесные ресурсы". Их совокупная стоимость составляет 5,52 трлн. рублей.

В составе лесных ресурсов оценены 23 вида древесины. Самая высокая стоимость у запасов лиственницы – 1,3 трлн. рублей. Следом идут запасы сосны – 1,19 трлн. руб. и березы – 1 трлн. рублей. Запасы ели оценены в 768 млрд. рублей, кедра – в 510 млрд. рублей.

Стоимость всех поверхностных и подземных вод – 486 млрд. рублей.

Ресурсы животного мира (охотничьи ресурсы) оценены в 640,6 млрд. рублей.

Из 21 упомянутого вида животных самым дорогим является гибрид зубра с бизоном и домашним скотом – 379,6 млн. рублей. Лоси оценены в 85,6 млн. рублей, косули – в 41,3 млн. рублей, северные олени (дикие) – в 32 млн. рублей. Далее идут кабарги (24 млн. руб.), соболи (22,6 млн. руб.), благородные олени (19,2 млн. руб.) и бурые медведи (14,8 млн. руб.).

Стоимость всех снежных баранов определена в 8,4 млн. рублей, барсуков – в 4 млн. рублей, сайгаков – в 386 млн. рублей, муфлонов – в 64 тыс. рублей.

Отмечается, что ведомство учло только лимитируемые виды животных (охотничьи ресурсы, добыча которых ограничена). Нелимитированные (лисицы, зайцы, волки, бобры, птицы) не учитывались.

В Минприроды пояснили, что согласно методологии, объектом оценки явились запасы всех видов древесины (кроме деревьев из резервных лесов) и лимитируемых охотничьих ресурсов. Для получения стоимостных значений использовался сравнительный подход, поскольку речь идет о "непроизведенных" экономических активах.

В качестве аналога рыночных цен были взяты официальные таксы для исчисления вреда, причиненного животным. Например, сумма возмещения с браконьеров за убитого лося – 80 тыс. рублей, за рысь – 40 тыс. рублей и так далее.

Ранее Минприроды подсчитало стоимость полезных ископаемых в РФ. Так, запасы нефти оценены в 39,6 трлн. рублей, газа – в 11,3 трлн. рублей.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сайга (М, МК)
Похожие новости
04.01.2017
Алексей Криворучко: мы ожидаем увеличение годовой выручки почти в два раза - до 16 млрд рублей
16.01.2013
«Ижмаш» увеличил продажи оружия на рынок США на 15%
17.10.2012
«Ижмаш» по прежнему находится под прицелом СМИ
25.04.2012
«Ижмаш» избавляется от трети своих площадей
17.11.2009
«Ижмаш» представил самую большую экспозицию на выставке «РОСТ-2009»
21.05.2008
30 МАЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ КОНСТРУКТОРСКО-ОРУЖЕЙНЫЙ ЦЕНТР ОАО «КОНЦЕРН «ИЖМАШ»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта