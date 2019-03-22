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22.03.2019
Военное обозрение

Новый ударный Ми-28НМ "Ночной суперохотник" отправили в Сирию

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Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях. С этой целью опытный экземпляр вертолета уже доставлен на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Источник изображения: Минобороны РФ

Новый Ми-28НМ значительно превосходит своего предшественника Ми-28Н, поскольку создан с учетом боевого опыта применения вертолетов в Сирии. Вертолет получил новые двигатели, систему управления и комплекс противодействия средствам ПВО. Также для летчиков нового вертолета были разработаны встроенные в летные шлемы системы целеуказания и индикации с функцией дополненной реальности. Данная система позволяет проецировать на защитный козырек всю необходимую пилоту информацию: карту, разведданные, информацию о состоянии машины.

Теперь летчикам предстоит проверить работу системы управления и вооружения вертолета, новейший радиолокационный комплекс, а также шлемы с функцией дополнительной реальности в условиях высоких температур и песчаных бурь.

Главное, что нуждается в тестировании в тяжелых климатических условиях, — это надвтулочная РЛС, которой на базовой версии не было

- заявил военный эксперт Антон Лавров.

Новый Ми-28НМ прошел все необходимые государственные испытания и полностью готов к поставкам в войска. Холдинг "Вертолеты России" и Минобороны согласовали цены на Ми-28НМ, и уже в апреле первые партии вертолетов начнут передавать военным.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
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