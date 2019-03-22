Оснастку бомбардировщика США разглядели с российского истребителя

В Сети появились фото американского стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, сделанные пилотом истребителя ВКС России.

Истребитель сопровождал B-52 во время полета над Балтийским морем. Кадры настолько подробны, что можно определить не только тип самолета, но и его бортовой номер, а также идентифицировать оборудование и вооружение у него под крыльями. На пилоне между двигателями Stratofortress несет контейнер с высокоточным поисково-прицельным комплексом Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) и несколько практических (не боевых) авиабомб.

Снимки сделаны в среду над Балтийским морем, где прилетевшие из США в Европу бомбардировщики проводят демонстративные полеты. Появление B-52 у границ России носит скорее политический, чем военный характер, поскольку огромный самолет - символ холодной войны, - представляет собой легкую цель для истребителей и систем ПВО. Что и подтверждают снимки - для того, чтобы сбить B-52, взлетевшему с калининградского аэродрома на перехват истребителю не понадобилось бы даже приближаться к нему.

Антон Валагин