Французский истребитель Rafale при взлёте катапультировал второго пилота

Второй член экипажа французского истребителя "Rafale" получил многочисленные ранения по причине его катапультирования при взлете самолета на военной базе во Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien.

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Как пишет издание, инцидент произошел в среду на французской военной базе Сен-Дизье в департаменте Верхняя Марна. В 13:52 (15:52 мск) при взлете истребителя "Rafale" после отрыва от земли по неустановленной причине сработала катапульта кресла второго пилота (штурмана), после чего его выбросило на взлетную полосу. 64-летний напарник пилота получил серьезные повреждения и был экстренно госпитализирован.

Пилот истребителя, несмотря на многочисленные порезы от разбившегося стекла кабины смог благополучно приземлить самолет. Жизни и здоровью пилота ничего не угрожает. Причина срабатывания механизма катапультирования не установлена.

Согласно заявлению представителя Военно-воздушных сил Франции, по данному факту проводится расследование с целью установления причин инцидента.

Сообщается, что жизни и здоровью напарнику пилота, после катапультирования попавшему в больницу, на настоящий момент также ничего не угрожает.