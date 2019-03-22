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22.03.2019
Военное обозрение

Французский истребитель Rafale при взлёте катапультировал второго пилота

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Второй член экипажа французского истребителя "Rafale" получил многочисленные ранения по причине его катапультирования при взлете самолета на военной базе во Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

Как пишет издание, инцидент произошел в среду на французской военной базе Сен-Дизье в департаменте Верхняя Марна. В 13:52 (15:52 мск) при взлете истребителя "Rafale" после отрыва от земли по неустановленной причине сработала катапульта кресла второго пилота (штурмана), после чего его выбросило на взлетную полосу. 64-летний напарник пилота получил серьезные повреждения и был экстренно госпитализирован.

Пилот истребителя, несмотря на многочисленные порезы от разбившегося стекла кабины смог благополучно приземлить самолет. Жизни и здоровью пилота ничего не угрожает. Причина срабатывания механизма катапультирования не установлена.

Согласно заявлению представителя Военно-воздушных сил Франции, по данному факту проводится расследование с целью установления причин инцидента.

Сообщается, что жизни и здоровью напарнику пилота, после катапультирования попавшему в больницу, на настоящий момент также ничего не угрожает.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Rafale
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