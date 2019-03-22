Вашингтон захотел заморозить поставку F-35 Турции

В США рассматривают возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35, сообщают местные СМИ.

Reuters приводит слова исполняющей обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер, которая заявила, что "постоянно принимаются решения по поводу вещей, поставка которых осуществляется в ожидании того, что они (Турция) в конечном итоге возьмут самолеты на попечение", и "много чего может быть приостановлено, чтобы направить им сигнал", передает РИА "Новости".

О том, какие именно шаги может предпринять американская сторона, не уточняется.

Агентство связывает возможные действия США с неудачными попытками Вашингтона переубедить президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана в том, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 скажется на безопасности F-35.

Другой источник сообщил Reuters, что одна из мер, которые рассматривает Вашингтон, касается сервисной базы для F-35 в турецком Эскишехире.

Ранее Эрдоган заявил, что закупка С-400 у России никак не связана с безопасностью НАТО и США.

Напомним, в начале марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot.

После этого Пентагон предупредил Турцию о "тяжких последствиях" покупки С-400, а замглавы пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино заявил, что приобретение Турцией С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей F-35.

Наталья Ануфриева