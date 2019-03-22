Войти
22.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Вашингтон захотел заморозить поставку F-35 Турции

255
0
0
F-35A ВВС Турции
F-35A ВВС Турции.
Источник изображения: Scramble Magazine

В США рассматривают возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35, сообщают местные СМИ.

Reuters приводит слова исполняющей обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер, которая заявила, что "постоянно принимаются решения по поводу вещей, поставка которых осуществляется в ожидании того, что они (Турция) в конечном итоге возьмут самолеты на попечение", и "много чего может быть приостановлено, чтобы направить им сигнал", передает РИА "Новости".

О том, какие именно шаги может предпринять американская сторона, не уточняется.

Агентство связывает возможные действия США с неудачными попытками Вашингтона переубедить президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана в том, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 скажется на безопасности F-35.

Другой источник сообщил Reuters, что одна из мер, которые рассматривает Вашингтон, касается сервисной базы для F-35 в турецком Эскишехире.

Ранее Эрдоган заявил, что закупка С-400 у России никак не связана с безопасностью НАТО и США.

Напомним, в начале марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot.

После этого Пентагон предупредил Турцию о "тяжких последствиях" покупки С-400, а замглавы пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино заявил, что приобретение Турцией С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей F-35.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
12.03.2019
The Times (Великобритания): взгляд редакции на НАТО, Россию и Турцию — мнимое доверенное лицо Путина
18.02.2019
En Son Haber (Турция): НАТО обеспокоена турецко-российскими отношениями
18.02.2019
"Отказываться не намерены": Турция ждет C-400 в июле
11.01.2019
Цена "Патриота": Анкара не откажется от C-400
21.12.2018
СМИ: Анкара предлагала Пентагону изучить российские С-400
17.10.2018
"Пэтриот". Почему Турция пошла в направлении С-400?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта