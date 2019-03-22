Расторгнуть и заморозить: кто отказался от украинских ракет

СМИ: хозяин "Морского старта" отменил заказ на украинские ракеты

Компания S7 Space - владелец плавучего космодрома "Морской старт" приостановила производство ракет "Зенит" на Украине, сообщают СМИ. Официально участники контракта эту информацию пока не комментируют.

Российская частная космическая компания S7 Space решила остановить выполнение контракта на производство на Украине 12 ракет-носителей "Зенит". "Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение "Южмаш"

о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта",

- сказал источник РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

При этом источник в компании S7 Space сообщил, что в апреле производство будет "заморожено" на текущем уровне изготовления ракет.

На украинском заводе "Южмаше", производящем ракеты, не стали комментировать вопрос о продолжении их производства. В пресс-службе S7 сообщили, что "контракт действует", но не предоставили комментарий относительно его перспектив. В Роскосмосе, предприятия которого до событий на Украине 2014 года производили около 80% компонентов для ракет "Зенит" (в частности, двигатель РД-171М и систему управления) уточнили, что не располагают информацией о возможном разрыве контракта.

S7 Sea Launch Limited подписала контракт на изготовление 12 комплектов ступеней ракеты-носителя "Зенит" с В"Р®Р¶РјР°С€РµРјВ" в апреле 2017 года, профинансировав их строительство на $24 млн.

Ракеты планировалось запускать по программам "Морской старт" и "Наземный старт" с Байконура. Изготовление первых двух ракет ожидалось в 2018-19 годах.

Ранее в интервью "Ведомостям" бывший гендиректор S7 Space Сергей Сопов рассказал, что компания с конца 2017 года не может получить разрешения российского правительства на поставку отечественных комплектующих для дооборудования ракет "Зенит".

S7 Group подписала сделку о покупке плавучего космодрома "Морской старт" с группой компаний Sea Launch в сентябре 2016 года. "Мы рассчитываем, что без больших вложений в модернизацию Sea Launch сможем сделать до 70 пусков в течение 15 лет. Наш подход к ведению бизнеса кардинально отличается от многих компаний - мы не будем продавать обещания, мы будем продавать запуски только на готовых ракетах-носителях. Сначала ракеты, и только потом - покупатель", - говорил тогда генеральный директор S7 Group Владислав Филев.

Кроме того, тогда же S7 подписала соглашение о сотрудничестве и совместной работе по перезапуску эксплуатации "Морского старта" с РКК "Энергия". Планировалось, что корпорация окажет S7 инженерную поддержку и посодействует в организации пусков и работ по системной интеграции.

Планировалось, что двигатель и система управления российского изготовления, а также корпус ракеты украинского изготовления будут собираться в США перед погрузкой на пусковую платформу "Морского старта".

"Это было понятно с самого начала, что сама процедура сборки в США российских и украинских компонентов требует разрешения американского правительства, которое они (S7 Space) вроде бы получили. Нужен сборочный цех для сборки ракеты. Это требует времени и денег без всяких перспектив получения ракеты из-за отношений России и Украины. Ситуация зависла, она с самого начала была странной. Запусков, ясно, не будет ни в этом году, ни в следующем", - сказал РИА "Новости" научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

В феврале сообщалось, что компания S7 Space подала в Арбитражный суд Москвы иск к ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". В карточке дела на сайте суда говорилось, что сумма исковых требований составила 11,3 миллиона рублей,

при этом суть требований S7 Space в материалах суда не раскрывается.

Ранее СМИ сообщали о переходе коллектива разработчиков космического корабля "Федерации" из РКК "Энергия" в компанию S7 Space. Так, "Энергию" покинул космонавт-испытатель РКК "Энергия" Марк Серов и еще пять человек.

В декабре дочерняя компания компания S7 "Космические транспортные системы" получила лицензию на создание и модернизацию ракет и других средств выведения. Работа ведется группой инженеров под руководством заместителя генерального директора - главного конструктора средств выведения Игоря Радугина.

Радугин с сентября работает в S7 Space, ранее он являлся членом правления ракетно-космической корпорации "Энергия", заместителем генконструктора - главным конструктором средств выведения. В настоящее время он занимается разработкой многоразовой ракеты-носителя, которую S7 планирует создать под проект Sea Launch ("Морской старт").

Отдел "Наука"