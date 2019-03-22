За три года США вложат 6 млрд. долларов в модернизацию и закупку ОБТ M-1 Abrams

ЦАМТО, 21 марта. За три года США вложат около 6 млрд. долл. в модернизацию и закупку ОБТ M-1 Abrams, это почти в два раза больше, чем было потрачено при экс-президенте Бараке Обаме. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент США Дональд Трамп.

"В течение следующих трех лет мы инвестируем более шести миллиардов долларов в обновление и модификацию этого танка… Это почти в два раза больше, чем та сумма, которая была потрачена за восемь лет предыдущей администрации", – заявил Д.Трамп, выступая на танкостроительном заводе в городе Лайма в штате Огайо.

Выступления президента транслировалось на сайте Белого дома.

Как отмечает "РИА Новости", в проекте бюджета на 2020 ф.г. предусматривается более 2,2 млрд. долл. на закупку и модернизацию ОБТ М-1 Abrams, включая модернизированную версию M1A2S (в 2019 году эта сумма была 2,6 млрд. долл., а годом ранее – 1,7 млрд. долл.). Всего планируется закупить 165 новых ОБТ.

Кроме того, в 2020 ф.г. Пентагон планирует закупить 131 бронированную гусеничную машину AMPV (годом ранее закупили 191 ед.), 53 самоходные 155-мм артиллерийские установки M109A6 Paladin (51 ед.) и 152 бронетранспортера Stryker (82 ед.), 56 боевых амфибийных машин ACV для морской пехоты (30 ед.), передает "РИА Новости".