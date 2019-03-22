Источник: Роскосмос готов адаптировать ракету "Союз-5" для "Морского старта"

Первый запуск по программе "Морского старта" планируется выполнить в декабре 2019 года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Роскосмос поддержит проект "Морской старт" и адаптирует новую ракету-носитель среднего класса "Союз-5" для запуска по этой программе, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Роскосмос готов поддержать развитие проекта "Морской старт", адаптировав ракету "Союз-5" для запуска с плавучей платформы "Одиссей" в рамках этой программы", - сказал собеседник агентства.

В апреле 2017 года между компанией S7 Sea Launch Limited и украинским "Южмашем" был заключен контракт на изготовление 12 ракет-носителей "Зенит" для "Морского старта", в рамках которого уже выполняется заказ на изготовление первых двух из них. По планам S7 Space, первый запуск по программе "Морского старта" будет выполнен в декабре 2019 года, на 2020 год запланированы три запуска, по четыре запуска ожидаются в 2021 году и в 2022 году. В целом S7 Space рассчитывает совершить до 70 коммерческих пусков за 15 лет.

Ранее сообщалось, что компания S7 Space (входит в S7 Group) разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе эскизного проекта ракеты "Союз-5" (создается РКК "Энергия"). Носитель в компании получил условное название "Союз-7" и "Союз-7SL" (Sea Launch - "Морской старт").

S7 Group владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морской комплекс - это плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями. Суда базируются в штате Калифорния, США. Запуски проводятся из экваториального района Тихого океана вблизи острова Рождества. Ракетно-космическая часть состоит из российско- украинской ракеты "Зенит-3SL" и российского разгонного блока ДМ.

Ракету среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно- космическая корпорация "Энергия", Роскосмос ранее утвердил ее эскизный проект. "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. "Союз-5" планируется создать к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.