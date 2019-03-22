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22.03.2019
Lenta.ru

США улучшит "лучший в мире танк" за 6 миллиардов долларов

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Источник изображения: warspot.ru

США потратят свыше шести миллиардов долларов на модернизацию танка M1 Abrams ("Абрамс"). Об этом американский президент Дональд Трамп рассказал во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо.

По его словам, деньги направят на усовершенствование и модификацию танков в ближайшие три года. "Это почти в два раза больше, чем прошлая администрация [Барака Обамы] инвестировала за восемь лет", — подчеркнул Трамп.

Он также назвал M1 Abrams самым эффективным, надежным и боеспособным в истории войн.

В феврале США показали подробные снимки танка M1 Abrams, последняя версия которого (M1A2C или M1A2 SEPv3) получила системы активной защиты Trophy HV (Heavy Vehicle) израильской компании Rafael Advanced Defence Systems. Тогда же СМИ отмечали, что M1A2C, возможно, "является лучшим в мире танком".

В бюджетном запросе на 2020 финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс, предлагается увеличить расходы США на оборону. Сумму хотят повысить почти на пять процентов, до 750 миллиардов долларов.

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Страны
Израиль
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
Rafael
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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