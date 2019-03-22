Украинские ВВС полетали над Азовским морем

Украинские боевые самолеты провели учения, в рамках которых совершили полет над акваторией Азовского моря с полной боевой нагрузкой.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, учебно-боевой полет самолетов Миг-29 и Су-25 был осуществлен по приказу командующего Операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Звено истребителей Миг-29 и пара штурмовиков Су-25 выполняют плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины ВС Украины, которые вышли в поход", - цитирует сообщение Eadaily.

После выполнения задания все машины совершили штатную посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости к району проведения Операции объединенных сил.