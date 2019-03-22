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22.03.2019
Военно-промышленный курьер

Украинские ВВС полетали над Азовским морем

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинские боевые самолеты провели учения, в рамках которых совершили полет над акваторией Азовского моря с полной боевой нагрузкой.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, учебно-боевой полет самолетов Миг-29 и Су-25 был осуществлен по приказу командующего Операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Звено истребителей Миг-29 и пара штурмовиков Су-25 выполняют плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины ВС Украины, которые вышли в поход",  - цитирует сообщение Eadaily.

После выполнения задания все машины совершили штатную посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости к району проведения Операции объединенных сил.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Украина
Продукция
МиГ-29
Су-25
Проекты
Военные учения
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