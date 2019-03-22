На российской военной базе в Абхазии значительно возросло число контрактников

На российской военной базе Южного военного округа в Абхазии количество военнослужащих по контракту возросло на 30% по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года, сообщила пресс-служба ЮВО.

С начала прошлого года по настоящее время проходить военную службу по контракту в соединении изъявили желание более 600 граждан РФ, в том числе военнослужащих по призыву, отмечается в сообщении.

Все кандидаты прошли тщательный отбор на соответствие предъявляемым требованиям.

"Предпочтение отдавалось лицам, способным выполнять задачи в условиях высоких температурных режимов и повышенной влажности субтропиков, выполнившим нормативы по физической подготовке на положительные оценки, успешно прошедшим социально-психологическое тестирование, а также выпускникам учебных центров Минобороны России. По результатам испытаний лишь один из четырех кандидатов смог пройти отбор", - сообщили в ЮВО.

После назначения на воинские должности военнослужащие по контракту направлялись в учебные воинские части для обучения на курсах интенсивной общевойсковой подготовки и проходили трехмесячный испытательный срок службы.

В настоящее время на военной базе число военнослужащих по контракту составляет более половины от общего количества всего личного состава соединения.