Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне

Польша не постеснялась отказать РФ в приглашении на годовщину начала войны

Власти Польши фальсифицируют историю Второй мировой войны, считает МИД России. Поводом для возмущения стал отказ Варшавы пригласить российских представителей к участию в мемориальных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине немецкого вторжения. Союзников из НАТО польские власти пригласили, и глава канцелярии польского президента заявил, что на памятные мероприятия позвали "сегодняшних союзников".

Министерство иностранных дел России обвиняет власти Польши в фальсификации истории Второй мировой войны. Официальное заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. МИД возмутился после отказа Варшавы приглашать представителей РФ к участию в памятных мероприятиях, посвященных вторжению Третьего Рейха в Польшу в 1939 году.

"С недоумением восприняли намерение руководства Польши организовать в сентябре мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в формате встречи нынешних "союзников и партнеров" Варшавы из стран-членов ЕС, РќРђРўРћ",

- говорится в заявлении.

Российские дипломаты отметили, что "России, по-видимому, в этой схеме места не предусмотрено". Именно СССР внес решающий вклад в разгром нацистской Германии, освободив Польшу от гитлеровских оккупантов, подчеркнули в МИД РФ. Отказ приглашать представителей Москвы на памятные мероприятия есть ни что иное, как проявление "искривленного мировоззрения" польских властей.

Польша "фальсифицирует летопись" Второй мировой войны ради "сиюминутного политического приоритета", добавили в МИДе.

Руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что 80-я годовщина начала Второй мировой будет отмечаться в формате "нынешних" союзников Варшавы, передает ФАН.

"Мероприятия пройдут в кругу государств, с которыми Польша работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств",

- сообщил Щерский.

Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев убежден, что поляков еще в школе учат, что СССР в сговоре с Третьим рейхом захватил Польшу, передает НСН.

"Для поляков это нечто общеизвестное, не подлежащее сомнению. Так это преподается в школе, подается на всех уровнях. Для них это - очевидность, что в 1939 году Третий рейх вместе с Советским Союзом уничтожили Польшу", - заявил Волобуев.

В 1939 году Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) действительно оккупировала восточные территории Польской Республики, присоединив к СССР Западную Украину и Западную Белоруссию. Советские власти действовали в рамках секретных соглашений пакта Молотова-Риббентропа о взаимном ненападении СССР и Германии.

"Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили своё действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства,

Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР",

- говорилось в ноте, врученной польскому послу в Москве в день начала Польского похода.

Стоит отметить, что границы Польской Республики, возникшей после окончания Первой Мировой войны на развалинах Российской Империи (впрочем, на территории, оккупированной кайзеровскими войсками - "Газета.Ru"), были установлены Версальским, Сен-Жерменским, Рижским и Трианонским мирными договорами. Территории, отошедшие под власть Варшавы, были частично отобраны у Веймарской Германии и Советской России.

При этом в 1944 году РККА освободила Польшу от нацистских оккупантов. В составе советских войск действовали и польские военные формирования, созданные из бывших военнопленных польских солдат и офицеров. Споры историков вызывает роль советских войск в Варшавском восстании - когда польские патриоты выступили против немецкого гарнизона, стремясь освободить столицу до прихода РККА.

Советские войска совместно с 1-ой имени Тадеуша Костюшко дивизией Войска Польского 14 сентября с ходу взяли правобережную часть Варшавы. Однако сразу на помощь жителям польской столицы они не пошли из-за отсутствия подвижных соединений в ходе отбития немецких контратак на флангах, и немцы жестоко подавили восстание. Левобережная Варшава была фактически уничтожена, погибли около 17 тыс. участников восстания.

Польская столица была освобождена Красной Армией и Войском Польским в январе 1945 года.

Тема восстановления "исторической справедливости" стала крайне популярна у польских властей в последнее время - на фоне сближения Варшавы и Вашингтона. Президент Польши Анджей Дуда в октябре 2018 года заявил, что Германия до сих пор должна выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны. Дуда сослался на слова погибшего польского президента Леха Качиньского - он утверждал, что Берлин так и не заплатил за войну. По мнению Варшавы, ФРГ должна заплатить порядка $50 млрд. Берлин считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

Иван Апулеев