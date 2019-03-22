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22.03.2019
Военное обозрение

В Швеции начались масштабные учения "Северный ветер"

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На севере Швеции стартовали масштабные учения "Северный ветер", в которых помимо самой Швеции принимают участие Норвегия, Финляндия, а также британские и американские военнослужащие. Главная задача учений - отработать противодействие российскому вторжению и проверить способность ПВО перехватывать новые ракеты ОТРК "Искандер". Об этом сообщает France Info, перевод предоставлен ИноТВ.

Источник изображения: Минобороны Финляндии

Как сообщает новостной сайт, к проведению десятидневной операции "Северный ветер" привлечено более 3-х тысяч шведских военнослужащих, 4,5 тысячи военных из Норвегии, 1,5 тысячи военнослужащих ВС Финляндии, 700 британских коммандос и "несколько сотен" американцев. В течении всех учений будут проводиться разнообразные наземные операции с привлечением артиллерии и пехоты, так как "основной страх еще со времен холодной войны - наземное вторжение русских". При этом заявляется, что будут также отработаны действия авиации и ПВО с целью "отработать ответ на эти пресловутые ракеты "Искандер", скорость и перемещения которых вызывают беспокойство".

Учения начались на фоне "российской угрозы", о которой говорят множество признаков, пишет французский сайт. К этому относится: сбои в работе GPS в регионе и сближение российского МиГа со шведским самолётом, а также еще множество "относительно мелких инцидентов". Основной же причиной в Скандинавии назвали развертывание Россией новых вооружений, в особенности последней версии ракеты "Искандер".

По убеждению автора материала, дальность поражения ракеты превышает 500 км и она может нести ядерный боезаряд. А размещение этих ракет в Калининградском анклаве несет угрозу всем странам, располагаемым вблизи.

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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Финляндия
Франция
Швеция
Продукция
Искандер
Проекты
GPS
Военные учения
Ядерный щит
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