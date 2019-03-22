США разрабатывает систему ПРО для борьбы с гиперзвуковым оружием

Гиперзвуковое оружие становится приоритетом американского военного ведомства. В ближайшие пять лет на работы по разработке наступательного и оборонительного вооружения в этой сфере будет выделено не менее 10 миллиардов долларов

Один из основных поставщиков Пентагона, компания Northrop Grumman, задекларировала свое желание занять место на формирующемся рынке защиты от гиперзвуковых систем вооружения.

На прошлой неделе компания запустила новый веб-сайт, посвященный системе гиперзвуковой ПРО.

Кенн Тодоров, вице-президент по решениям в области противоракетной обороны и защите от гиперзвуковых систем заявил, что новое оружие делает традиционную противоракетную оборону бесполезной.

Компания рассматривает различные варианты систем, как кинетические, так и нет.

Northrop Grumman известен тем, что устраивает агрессивные маркетинговые кампании для продвижения своих концептуальных решений. Так, в 2014 году, когда ВВС США попросили конкурентов в программе "Ударный бомбардировщик дальнего действия" вести себя сдержанно, корпорация проигнорировала просьбу, вместо этого выпустив целый вал пиар-публикаций на телевидении, радио и в печатной прессе.

Несмотря на гнев некоторых военных чиновников, связанный с подобными действиями, компания в конечном счете выиграла контракт на то, что в последствие получило превратилось в перспективный стратегический бомбардировщик B-21.

Насколько агрессивно корпорация намерена вести себя в этой кампании еще неизвестно, но тот факт, что Northrop запустила сайт примерно в то же время, когда был опубликован бюджет на 2020-й год, а затем обратилась к журналистам, указывает на то, что она надеется утвердиться на новом рынке гиперзвуковой обороны и работает на опережение потенциальных конкурентов.

Источник изображения: Northrop Grumman

Что касается стратегии, то Тодоров и Джоанна Канжианелли, руководитель корпорациипо развитию бизнеса в области противоракетной обороны и контр-гиперзвуковых систем, опубликовали стратегический план из следующих пунктов:

Кинетические перехватчики, которые будут основываться на существующих технологиях и работать как на терминальной, так и на глиссадной фазах

Не кинетические возможности, прежде всего кибер- и электронная война и системы направленной энергии

Системы командования, координации и управления

В первую очередь корпорация собирается сосредоточится на орбитальном перехвате. По словам Канжианелли, за этим последуют и другие системы, основанные на технологиях, находящихся в разработке.

Оба руководителя отказались вдаваться в технические или стратегические подробности по причинам коммерческой тайны, в том числе не ответив на вопрос о том, могут ли некинетические системы уничтожать гиперзвуковое оружие на ранней фазе полета.

Однако оба топ-менеджера признали, что приобретение корпорацией "Нортроп Грумман" аэрокосмической компании Orbital ATK добавило "обширные" возможности к разработке систем гиперзвуковой защиты и что фирма видит в некинетических системах возможный "прорыв" в этой сфере.

Кроме того, Тодоров несколько раз подчеркнул, что идея взять существующий перехватчик и модифицировать его просто не будет работать, учитывая физику гиперзвукового оружия.