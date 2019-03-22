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22.03.2019
Интерфакс-АВН

Военные Казахстана и Германии подписали план сотрудничества на год

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Армия Казахстана
Военнослужащие армии Казахстана.
Источник изображения: asker.kz

Астана. 21 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Оборонные ведомства Казахстана и Германии на переговорах в Берлине утвердили план сотрудничества на 2019 год, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Казахстана.

"Стороны детально обсудили и подписали План военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Германии на 2019 год. Отдельно обсуждены вопросы военного образования", - говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что по итогам переговоров достигнуты договоренности об обмене опытом между подразделениями специальных назначений "с целью изучения использования системы цифрового мониторинга и моделирования боевых действий Вооруженных Сил Германии, в области военной медицины".

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Страны
Германия
Казахстан
Проекты
Медицина
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