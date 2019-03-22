Российская армия получила новый аппаратный комплекс
Российская армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками, производством которых занимается входящая в состав "Ростеха" компания "Росэлектроника".
В сообщении холдинга говорится, что уникальная российская разработка предназначена для организации связи и управления войсками.
"Холдинг "Росэлектроника" начал серийное производство модернизированных аппаратных комплексов для сетей связи и управления Вооруженных сил Р-090К", – цитирует "РИА Новости" сообщение.
Комплекс уже упрошел все испытания, в ходе которых было подтверждено улучшение тактико-технических характеристик по надежности и безопасности каналов связи.
Отмечается, комплекс предназначен для развертывания перспективных автоматизированных систем управления с использованием различных каналов связи. Сама работа производится по четырем независимым каналам.
"Росэлектроника" – российский холдинг, который обеспечивает производство около 80% всей электронно-компонентной базы в России.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в среду холдинг "Росэлектроника" сообщил, что разработал новый автоматизированный комплекс противодействия гражданским беспилотным летательным аппаратам. Система позволяет пресечь несанкционированное проникновение дрона на территорию охраняемого объекта без участия оператора.
Евгения Шестак
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