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22.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российская армия получила новый аппаратный комплекс

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Российская армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками, производством которых занимается входящая в состав "Ростеха" компания "Росэлектроника".

В сообщении холдинга говорится, что уникальная российская разработка предназначена для организации связи и управления войсками.

"Холдинг "Росэлектроника" начал серийное производство модернизированных аппаратных комплексов для сетей связи и управления Вооруженных сил Р-090К", – цитирует "РИА Новости" сообщение.

Комплекс уже упрошел все испытания, в ходе которых было подтверждено улучшение тактико-технических характеристик по надежности и безопасности каналов связи.

Отмечается, комплекс предназначен для развертывания перспективных автоматизированных систем управления с использованием различных каналов связи. Сама работа производится по четырем независимым каналам.

"Росэлектроника" – российский холдинг, который обеспечивает производство около 80% всей электронно-компонентной базы в России.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в среду холдинг "Росэлектроника" сообщил, что разработал новый автоматизированный комплекс противодействия гражданским беспилотным летательным аппаратам. Система позволяет пресечь несанкционированное проникновение дрона на территорию охраняемого объекта без участия оператора.


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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