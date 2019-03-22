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22.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Трамп сравнил американские танки с российскими

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Источник изображения: Michael Reynolds/Pool/

Президент США Дональд Трамп, выступая на танкостроительном заводе в городе Лайма в штате Огайо, заявил, что М-1 Abrams является лучшим в истории танком; американский лидер выразил уверенность в том, что американские войска одержат победу в случае любого конфликта.

"Мы даем нашим войскам самый эффективный, надежный и боеспособный танк в истории войн, верно? Насколько он сравним с танками, которые делают Китай, Россия и другие, как вы думаете? Мы их победим?" – приводит его слова РИА "Новости".

"Америка не хочет конфликтов, но если конфликт случится, и вы знаете историю, вы должны быть сильными, если конфликт случится, мы будем доминировать на поле боя и мы победим", – добавил американский президент.

Трамп сообщил, что в течение трех лет американская администрация планирует инвестировать 6 млрд долларов в модернизацию танков M1 Abrams, передает ТАСС.

Президент США подчеркнул, что этот показатель почти в два раза превышает финансирование, которое предусматривала в этих целях администрация его предшественника Барака Обамы за восемь лет.

Напомним, в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс на прошлой неделе, предлагается увеличить расходы на оборону на 5% – до 750 млрд долларов. Американские СМИ писали, что военные траты превращают США в банкрота.

В феврале журнал The National Interest писал о российском "убийце танков Abrams". В том же месяце в социальных сетях появилась первая фотография новейшей модификации танка Abrams – модели M1A2C.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
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