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22.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

CNN назвал переброску бомбардировщиков США в Европу "сигналом" для России и Крыма

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Источник изображения: Ints Kalnins/Reuters

Переброска в Европу шести стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, стала "сигналом" России на пятую годовщину воссоединения с Крымом, сообщает американский телеканал CNN.

"[Шаг американской стороны] рассматривается как яркий сигнал России, которая празднует пятилетие своей военной аннексии Крыма", – передает RT сообщение телеканала.

Телекомпания сообщает, что дислоцированные на базах Андерсон на Гуаме в Тихом океане и Фэйрфорд B-52 провели "одновременные учения по ознакомлению с театром действий в Индо-Тихоокеании и Европе". Кроме того, бомбардировщики "летали на север в зону восточнее полуострова Камчатка", передает ТАСС.

"Коллективно полеты в Индо-Тихоокеании и Европе продемонстрировали верность США их союзникам и партнерам посредством глобального задействования вооруженных сил", – приводит CNN сообщение американских ВВС.

На прошлой неделе Соединенные Штаты за несколько дней перебросили на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании в общей сложности шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

За последние несколько дней B-52 несколько раз приближался к российским границам. В среду бомбардировщик условно атаковал базу Балтфлота.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем американцы отправляют бомбардировщики к нашим границам.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
B-52
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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