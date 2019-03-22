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22.03.2019
ТАСС

NYT: американские ученые предложили программу исследований спутника Нептуна

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Фотография Луны во время суперлуния, сделанная космонавтом Олегом Артемьевым с МКС
Фотография Луны во время суперлуния, сделанная космонавтом Олегом Артемьевым с МКС.
Источник изображения: © Роскосмос/Олег Артемьев

По данным издания, отправка автоматической станции к Тритону обойдется NASA в $500 млн

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Программу изучения спутника Нептуна - Тритона - предложили на конференции по исследованиям Луны и планет в Хьюстоне эксперты Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния). Как сообщила в среду газета The New York Times, они предлагают направить к Тритону исследовательскую станцию Trident.

"Пришло время организовать такую экспедицию, - привела газета слова директора Института изучения Луны и планет в Хьюстоне Луизы Проктер, занимающейся подготовкой научного обоснования исследований Тритона. - Сейчас можно создать для этого сравнительно дешевую автоматическую станцию. Мы получим данные о том, пригоден ли этот спутник для существования жизни, что представляется исключительно важным".

Проект исследований Тритона, поверхность которого покрыта коркой водяного и азотного льда, будет официально представлен в NASA уже в марте в рамках программы Discovery. По предварительным данным, отправка автоматической станции к Тритону обойдется в $500 млн.

В рамках программы Discovery NASA планирует запускать автоматические станции для исследования планет каждые два года. Первым в этой программе был аппарат Mars InSight, совершивший в ноябре 2018 года посадку на поверхность Марса в районе экваториального нагорья Элизиум. В октябре 2021 года NASA планирует запустить автоматическую станцию Lucy для изучения семи астероидов Солнечной системы. В апреле 2025 года станция должна сблизиться с небольшим астероидом (52246) Дональдджохансон в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, который был открыт в марте 1981 года. Затем, в 2027 - 2028 годах, "Люси" облетит разные по форме астероиды (3548) Эврибат, (15094) Полимела, (11351) Левк и (21900) Ор. В 2033 году зонду предстоит изучить бинарный астероид (617) Патрокл-Менетий.

Как отметила The New York Times, проект отправки станции к Тритону будет конкурировать за финансирование с проектом исследования Венеры, с предложением направить станцию к спутнику Юпитера Ио и с программой углубленных исследований Луны.

Открытый в 1846 году Тритон - крупнейший спутник Нептуна с диаметром 2706 км. Предположительно, он был захвачен Нептуном из пояса Койпера - колоссального скопления малых небесных тел на окраине Солнечной системы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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