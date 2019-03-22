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22.03.2019
Известия.ru

Армейский КПД

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Тактическое занятие миротворческого соединения ЦВО в Самарской области
Тактические учения миротворческого соединения ЦВО в Самарской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Николай Хижняк

Военный эксперт Антон Лавров — о том, как пять лет назад российские Вооруженные силы получили свою визитную карточку

Пять лет назад российские Вооруженные силы провели в Крыму уникальную военную операцию. Во время тех событий внимание иностранных наблюдателей было сосредоточено прежде всего на внешних характеристиках наших военных, задействованных в операции. Их поразили дисциплина, единообразная униформа и обновленная военная техника. Но самые важные изменения тогда оказались скрыты от их глаз.

Лишь после успешной операции России в Сирии западные аналитики начинают понимать, что они происходят не в экипировке, а в новой системе управления войсками и организации боевых действий. Внедрение современных средств связи и изменение структуры управления дало российским войскам революционную возможность — оперативно создавать смешанные группировки сил и средств, которые гибко подстраиваются под любую задачу. Сейчас же новую систему на Западе называют визитной карточкой ВС РФ.

Заметить такие глубинные изменения гораздо сложнее, чем поступление на вооружение новых самолетов и танков. Даже самые крупные учения не дают полного представления о них. Полноценно опробовать систему управления войсками можно только в реальных операциях. И Крым продемонстрировал, что многочисленные реформы прошли не зря. Когда это потребовалось, российская армия действительно оказалась готова немедленно развернуться и начать действовать, не тратя времени на раскачку.

Если во время конфликта в Грузии в августе 2008 году каждый вид войск вел свою отдельную операцию, то в Крыму в 2014-м удалось создать хотя разнородную, но единую группировку с налаженным взаимодействием межу Воздушно-космическими силами, Сухопутными войсками, флотом, ССО и ВДВ. Ключевым тут стала новая концепция автоматизированной системы управления войсками.

На специалистов НАТО произвело сильное впечатление достигнутая в результате быстрота и организованность развертывания в Крыму, позволившая по морю и воздуху быстро увеличить российскую группировку на полуострове, не имевшем тогда сухопутной связи с Россией. Не стали транспортные сложности препятствием и для перестроенной военной логистики российского Министерства обороны.

То же мы наблюдали затем и в Сирии. Подготовка базы в тысячах километров от России, передислокация самолетов и всего необходимого для них заняли меньше месяца. Все региональные игроки были застигнуты врасплох таким быстрым появлением российских сил на театре боевых действий. С начала развертывания и до настоящего времени России удается поддерживать и обеспечивать объединенную группировку всем необходимым.

Можно предположить, что именно за продемонстрированные на практике увеличившуюся боеспособность и управляемость войск получил свою награду министр обороны Сергей Шойгу. Сразу после крымской операции на параде 9 мая в 2014 году он был замечен с первым в России орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Одной лишь бескровной операции было бы недостаточно для получения этой высшей боевой государственной награды России. Это стало признанием, что всё направление реформирования Вооруженных сил было выбрано верно и исполняется успешно. Кстати, до настоящего времени ничего не известно о каких-либо наградах Сергея Шойгу за успехи в проведении российской операции в Сирии.

Но в Крыму отрабатывались лишь первые элементы новой концепции. Тогда даже новые тактические беспилотники были новинкой и не играли ведущей роли. С тех пор, после этапа взросления в Сирии, они превратились в ключевой элемент российской тактики. Радикально, на порядок выросло не только их количество в войсках, но и значение.

Такой же путь прошли и системы управления войсками. Три года активных боевых действий в Сирии позволили отточить их на практике. Сейчас нередки случаи взаимодействия, когда наземные группы спецназа обнаруживали цели и наводили на них удары ВКС, а контролировали результаты этих ударов флотские беспилотники. Новая аппаратура связи и управления позволила на время передать командование воздушной группировкой в Сирии даже на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Вся информация о противнике и своих силах стекалась не только в объединенный российский штаб на авиабазе Хмеймим, но и транслировалась в реальном времени в Национальном центре управления обороной в Москве, а также для высшего политического и военного руководства. Еще 10 лет назад такая перспектива для российской армии показалась бы фантастикой.

Сейчас же опробованное в Крыму и Сирии автоматизированное управление войсками, построение разведывательно-ударных контуров, взаимодействие между видами и родами войск массово внедряется в практику боевой подготовки по всей России. Особенно активно это делается с 2018 года.

Происходящие глубинные изменения в управлении позволяют не только на учениях, но и в реальных боевых операциях наращивать эффективность российской армии интенсивным путем, без увеличения численности. Растет ее коэффициент полезного действия. Пять лет назад модернизированная армия России произвела глубокое впечатление на иностранных экспертов. Прошедшие с тех пор время тоже не было потрачено зря, и Вооруженные силы сегодняшнего образца значительно превзошли собственный уровень 2014 года.

Антон Лавров — военный эксперт

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