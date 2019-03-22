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22.03.2019
Военное обозрение

В Индии растёт интерес к российским ракетам "воздух-воздух" и падает к ASRAAM

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Индийские эксперты сообщают о росте заинтересованности ВВС страны в ракетах класса "воздух-воздух". Отмечено, что такой интерес связан с необходимостью противостояния ВВС Пакистана, который продолжает наращивать группировку у границ с Индией.

Источник изображения: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=952436

Основатель LiveFist Шив Арур, на которого ссылается информационное агентство Sputnik, пишет о том, что наивысшие шансы на заключение контракта на поставку ракет класса "воздух-воздух" для нужд ВВС Индии имеет Россия. По словам эксперта, это стало возможно после успешного использования пилотом МиГ-21 Абхинанданом Вартхаманом ракеты Р-73.

Напомним, что в Индии сообщают о сбитом пакистанском F-16 именно этой ракетой, выпущенной с борта МиГ-21 в ходе воздушного боя 27 февраля этого года.

Вице-маршал авиации Индии Анил Чопра отмечает, что могут быть дополнительно закуплены Р-73, а также Р-77 – авиационные управляемые ракеты средней дальности. Также добавлено, что это могут стать и более современные ракеты российского производства, в том числе и для оснащения ими истребителей Су-30МКИ, производимых в Индии по российской лицензии.

Ранее в Индии планировали перевооружить свою боевую авиацию с российских Р-73 на ракеты европейского производства. В первую очередь речь шла о возможности заключения контракта с британцами на поставку авиационных ракет AIM-132 ASRAAM (ракеты ближнего боя стоимостью примерно по четверть миллиона долларов каждая). Такие ракеты Индия уже покупала у Британии.

Теперь же в Нью-Дели задумались над возможностью приобретения дополнительно ракет класса "воздух-воздух" у России и о возможности как минимум временно отказаться от закупок упомянутых AIM-132 ASRAAM. В частности, речь идёт о ракете РВВ-МД (малой дальности) - её экспортном варианте Р-74.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
ASRAAM
F-16
МиГ-21
РВВ-АЕ
Су-30
Су-30МК
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