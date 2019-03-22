Боевые стрельбы в рамках масштабного полевого выхода войск ПВО состоялись в Бурятии

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, в роли условного противника выступили пара штурмовиков Су-25 "Грач" и пара ударных вертолетов Ми-24

УЛАН-УДЭ, 21 марта. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" выполнили боевые стрельбы в рамках масштабного полевого выхода войск противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе округа.

"Военнослужащие зенитно-ракетного соединения, дислоцированного в Приморском крае, отразили ночной авианалет на позиции войск на полигоне Телемба в Бурятии. Боевые стрельбы выполнили расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук". Для создания мишенной обстановки применялись воздушные цели типа "Саман", выпущенные из ЗРК "Оса", - сообщили в ВВО.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, в роли условного противника выступили пара штурмовиков Су-25 "Грач" и пара ударных вертолетов Ми-24.

"Расчеты должны были уничтожить "летательные аппараты", движущиеся со скоростью около 300 м/с, в 40-секундном временном промежутке, при этом запуск мишеней также осуществлялся с короткими интервалами. Особенностью стало определение принадлежности воздушного судна, в том числе с применением системы "Свой - чужой". Еслли экипаж не отзывался, военнослужащие его "уничтожали", - отметили в пресс-службе ВВО.