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22.03.2019
Военное обозрение

Оборонка ФРГ бьёт тревогу - военный бюджет сокращается в процентном выражении

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Бюджет Бундесвера не подходит под критерии НАТО и в перспективе будет сокращаться. По оценке Ассоциации оборонной промышленности BDSV, снижение расходов может ударить по позициям Германии на мировой арене.

Источник изображения: Пресс-служба ВС Германии

Недавно опубликованные данные по бюджету показывают снижение расходов на оборону в процентном соотношении к ВВП. Один из важнейших критериев членства в НАТО – расходы на армию и военные закупки в размере не менее 2% от валового внутреннего продукта - давно не соблюдается большинством европейских стран. Однако в Германии этот показатель стремится к рекордно низкому.

И если в численном выражении финансирование этой сферы в 2020 году вырастет на 2 млрд. евро (2,3 млрд. долларов США) - до 45 млрд. евро, в процентном отношении это 1,37% от ВВП, а к 2023-му году расходы на оборону должны и вовсе сократиться до 1,25 % от ВВП.

Руководитель BDSV назвал прогнозы "неутешительными", особенно в свете проблем с техникой и оборудованием, преследующих вооруженные силы. Он также предупредил, что Германия может потерять свои позиции на мировой арене.

Подобный бюджет окажет негативное влияние ... на роль Германии в политике Европейского союза, в области оборонного сотрудничества и месте в Североатлантическом альянсе

- говорится в заявлении.

Военный бюджет в процентах от ВВП является ключевым критерием для членов НАТО. Все союзники обязались увеличить расходы на оборону до 2 процентов к 2024 году.

Германия никогда не была готова к достижению этого уровня, который в течение нескольких лет выльется в дополнительные десятки миллиардов долларов. Но глава Минобороны Урсула фон дер Лейен заявляла союзникам, что Берлин нацелился как минимум на 1,5% от ВВП.

Предложение о расходах на 2020–2023 годы, разработанное министром финансов Олафом Шольцем из Социал-демократической партии (СДПГ), стоит в повестке дня заседания кабинета министров.

Ключевыми факторами, формирующими четырехлетний план, являются ожидание замедления экономического роста и политика правительства по предотвращению увеличения внешнего и внутреннего долга страны.

Выступая во вторник на совещании в Берлине, канцлер Ангела Меркель заявила, что не собирается отказывать своему министру финансов в расходах на оборону, отметив, что разногласия между министерствами обороны и финансов будут разрешаться совместно.

Меркель заявила, что фактические годовые расходы на оборону традиционно превышают плановые показатели, представленные в начале года, что знаменует собой начало цикла составления бюджета. Возможное повышение расходов на оборону пройдет в середине лета, что является обычной бюджетной практикой.

Канцлер также подчеркнула важность невоенных фондов, выделяемых на предотвращение кризисов и гуманитарную помощь. Кроме того, она отметила:

У нас нет амбиций стать мировой державой. ... Мы просто хотим быть важным игроком

Обсуждение бюджета на 2020 год находится только на начальных этапах. Переговоры начнутся в ближайшие недели

- сказал представитель министерства обороны.

Согласно заявлению BDSV, оборонные компании опасаются следующих двух факторов: во-первых, мягкий военный бюджет означает меньшие расходы на внутренние оборонные программы. Кроме того, правительство урезает экспорт оружия в другие страны.

Критика относится к другому назревающему спору в Германии, в первую очередь к поставкам вооружений в Саудовскую Аравию. Правительство ввело эмбарго на экспорт, которое продлится до конца марта. Чиновники связали эмбарго с прогрессом в мирных переговорах, которые должны положить конец войне в Йемене.

США с приходом к власти Дональда Трампа активно требует от стран НАТО, включая Германию, увеличить расходы на оборону до задекларированных 2%. На данный момент целый ряд стран, номинально увеличив расходы, так и не подошли к этой цифре.

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Германия
Йемен
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