Boeing разработает новое ПО для управления полетами 737 MAX

Американская компания Boeing приступила к разработке изменений для модели 737 MAX, включающих создание нового программного обеспечения по управлению полетами. Об этом 20 марта сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

ПО предназначается авиакомпаниям, использующим данные самолеты. Управление уже сообщило иностранным авиарегуляторам, что рассмотрение внесения соответствующих изменений приоритетно, пишет "РИА Новости".

Также Boeing готовит программу обучения пилотов по пользованию данным ПО.

Запрет на использование моделей 737 MАХ 8 США оставили в силе.

О проблемах с данными самолетами заговорили после крушения в Эфиопии, где 10 марта разбился Boeing авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту. Эта авиакатастрофа модели 737 MАХ стала второй за полгода.

29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской компании Lion Air. Погибли 189 человек. Причиной назывались неполадки датчиков скорости.

После второй авиакатастрофы большинство стран, включая Россию и США, закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели.

В США потери от отказа авиакомпаний от Boeing 737 MAX оценили в $2,4 млрд.