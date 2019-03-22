Войти
22.03.2019
Известия.ru

Миссия NASA по исследованию опасного астероида оказалось под угрозой

218
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/ZUMA/Chris Meaney

Миссия NASA OSIRIS-Rex, целью которой является полет к астероиду Бенну, оказалась под угрозой. Об этом 21 марта сообщил журнал Science.

По словам организаторов миссии, поверхность Бенну представляет собой нагромождение больших валунов — их там больше 200 штук. Исследователи опасаются, что небольшие расстояния между ними не позволят манипулятору собрать образцы его поверхностного грунта.

Аппарат начал движение по орбите вокруг астероида в начале этого года, при этом команда сразу же обратила внимание на выбросы мелких частиц с поверхности космического тела. По словам научного руководителя миссии и планетолога из Университета Аризоны в Тусоне Данте Лоретта, Бенну регулярно извергает их в пространство вокруг себя.

Ранее ученые предполагали, что поверхность астероида состоит из мелких камешков, которые не могут удерживать тепло, поэтому и космический зонд, отправленный к нему, был разработан для отбора проб с такой гладкой поверхности. Для приближения к поверхности астероида ему нужна свободная от опасных преград площадка диаметром 50 метров, и сложность теперь заключается в том, что на астероиде такой площадки нет. Исследователи хотят попытаться попасть на одну небольшую площадку, свободную от крупных камней, чтобы аппарат там взял образцы.

Бенну, диаметр которого достигает 500 м, открыли астрофизики из Массачусетского технологического института. По подсчетам специалистов, астероид сблизится с Землей в 2182 году.

26 ноября NASA предупредило о приближающемся к Земле огромном астероиде: объект под обозначением 201F LF16 достигнет окрестностей Земли 8 августа 2023 года.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Похожие новости
14.09.2017
Космический корабль "Союз МС-06" пристыковался к МКС
06.02.2008
Индия и США договорились развивать сотрудничество в космических исследованиях
04.09.2007
Перспективная российская пилотируемая система будет создана к 2015 году
15.05.2007
Лунные экскаваторы для NASA сломались
07.02.2007
Буш просит конгресс увеличить расходы на военно-космические программы
25.08.2006
Директор НАСА признал, что без участия России работы по модернизации МКС пришлось бы заморозить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта