Миссия NASA по исследованию опасного астероида оказалось под угрозой

Миссия NASA OSIRIS-Rex, целью которой является полет к астероиду Бенну, оказалась под угрозой. Об этом 21 марта сообщил журнал Science.

По словам организаторов миссии, поверхность Бенну представляет собой нагромождение больших валунов — их там больше 200 штук. Исследователи опасаются, что небольшие расстояния между ними не позволят манипулятору собрать образцы его поверхностного грунта.

Аппарат начал движение по орбите вокруг астероида в начале этого года, при этом команда сразу же обратила внимание на выбросы мелких частиц с поверхности космического тела. По словам научного руководителя миссии и планетолога из Университета Аризоны в Тусоне Данте Лоретта, Бенну регулярно извергает их в пространство вокруг себя.

Ранее ученые предполагали, что поверхность астероида состоит из мелких камешков, которые не могут удерживать тепло, поэтому и космический зонд, отправленный к нему, был разработан для отбора проб с такой гладкой поверхности. Для приближения к поверхности астероида ему нужна свободная от опасных преград площадка диаметром 50 метров, и сложность теперь заключается в том, что на астероиде такой площадки нет. Исследователи хотят попытаться попасть на одну небольшую площадку, свободную от крупных камней, чтобы аппарат там взял образцы.

Бенну, диаметр которого достигает 500 м, открыли астрофизики из Массачусетского технологического института. По подсчетам специалистов, астероид сблизится с Землей в 2182 году.

26 ноября NASA предупредило о приближающемся к Земле огромном астероиде: объект под обозначением 201F LF16 достигнет окрестностей Земли 8 августа 2023 года.