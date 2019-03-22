Центр Хруничева намерен продать 10 ракет "Протон-М" британской OneWeb

Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева (ГКНПЦ) ведет переговоры о продаже ракет "Протон-М" британской компании OneWeb. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

Центр им. Хруничева занимается изготовлением ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара".

По словам Варочко, предприятие подписало соглашение о намерении покупки OneWeb 10 ракет "Протон-Medium", которые стали бы укороченной версией существующего "Протона" (без третьей ступени).

Однако Центр им. Хруничева решил отказаться от модернизации ракеты.

"С OneWeb был даже подписан протокол о намерениях на приобретение этой компанией десяти "Протонов-Medium". Намерения — но никаких твердых контрактов. Я предложил тогда продать им 10 "Протонов-М" в существующей модификации по стоимости "Протона-Medium", — рассказал гендиректор в интервью газете "Коммерсант".

Варочко отметил, что сумма сделки была бы даже выгоднее для российской стороны. В настоящее время переговоры с британской компанией продолжаются.

Гендиректор ГКНПЦ также сообщил, что в этом году планируется пуск семи "Протонов". Всего готово 12 ракет, которые должны быть запущены с космодрома Байконур до 2025 года.

Ракета-носитель "Ангара-А5" полетит также в 2019 году.

В июне 2018 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении эксплуатации ракет "Протон". Это связано с планами перевести космическую отрасль России на ракеты-носители нового поколения класса "Ангара".