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22.03.2019
Интерфакс-АВН

Духовный лидер Ирана призвал развивать экономику в условиях санкций

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Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017
Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента РФ

Дубай. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи привал в условиях возобновления американских санкций сконцентрировать внимание на развитии производства.

"Особенно в последние месяцы ухудшились условия жизни населения", - заявил он в телеобращении по случаю иранского Нового года (21 марта 2019 - 20 марта 2020).

Аятолла подчеркнул: "Экономика является наиболее серьезной и первостепенной проблемой, требующей решения".

По его словам, наиболее срочными задачами являются стабилизация обменного курса национальной валюты, повышение покупательной способности и рост производства.

Президент Ирана Хасан Рухани также выступил по местному телевидению и заявил: "Эти проблемы начались с действий клятвопреступников и тех, кто недавно пришел к власти в Вашингтоне, но их решение в наших руках".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
США
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