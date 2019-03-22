Sea Launch отменил заказ на украинские ракеты

Российская компания S7 Space, владеющая плавучим космодромом Sea Launch ("Морской старт") приостановила действие контракта на производство 12 украинских ракет-носителей "Зенит 3SL". Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли России.

По его словам, руководство S7 Space проинформировало украинское предприятие "Южмаш" о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта.

Также о планируемом разрыве соглашения подтвердил источник в S7 Space. Он сообщил, что в апреле производство ракет будет заморожено на нынешнем уровне.

В "Южмаше" не стали комментировать запрос СМИ. В S7 сообщили о действующем контракте, но отказались говорить о его перспективах.

Контракт на 12 "Зенитов" между компанией S7 Sea Launch Limited и "Южмашем" был заключен 28 апреля 2017 года. Первые две ракеты должны были быть изготовлены в 2018-2019 годах. Агентство выяснило, что украинская сторона уже получила за свою работу часть итоговой суммы — около 30 миллионов долларов.

Международный консорциум "Морской старт" был создан в 1995 году. С плавучего космодрома предполагалось осуществлять коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи российско-украинских носителей "Зенит 3SL", собираемых на Украине, но состоящих на 70 процентов из российских комплектующих.

В апреле 2018 года Группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса Sea Launch, став полноправным хозяином плавучего космодрома. В возобновление его работы инвестировано 220 миллионов долларов.

Планировалось с 2019-го по 2023 год с "Морского старта" запустить 12 "Зенитов", после чего перейти на создаваемый в России носитель "Союз-5". "Мы готовы подписать заказ на 50 новых ракет, готовы подписать еще опцион на 35 ракет", — заявил гендиректор S7 Group Владислав Филев.