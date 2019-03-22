Войти
22.03.2019
Lenta.ru

Sea Launch отменил заказ на украинские ракеты

216
0
0
Источник изображения: Фото: Scott Audette / REUTERS

Российская компания S7 Space, владеющая плавучим космодромом Sea Launch ("Морской старт") приостановила действие контракта на производство 12 украинских ракет-носителей "Зенит 3SL". Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли России.

По его словам, руководство S7 Space проинформировало украинское предприятие "Южмаш" о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта.

Также о планируемом разрыве соглашения подтвердил источник в S7 Space. Он сообщил, что в апреле производство ракет будет заморожено на нынешнем уровне.

В "Южмаше" не стали комментировать запрос СМИ. В S7 сообщили о действующем контракте, но отказались говорить о его перспективах.

Контракт на 12 "Зенитов" между компанией S7 Sea Launch Limited и "Южмашем" был заключен 28 апреля 2017 года. Первые две ракеты должны были быть изготовлены в 2018-2019 годах. Агентство выяснило, что украинская сторона уже получила за свою работу часть итоговой суммы — около 30 миллионов долларов.

Международный консорциум "Морской старт" был создан в 1995 году. С плавучего космодрома предполагалось осуществлять коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи российско-украинских носителей "Зенит 3SL", собираемых на Украине, но состоящих на 70 процентов из российских комплектующих.

В апреле 2018 года Группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса Sea Launch, став полноправным хозяином плавучего космодрома. В возобновление его работы инвестировано 220 миллионов долларов.

Планировалось с 2019-го по 2023 год с "Морского старта" запустить 12 "Зенитов", после чего перейти на создаваемый в России носитель "Союз-5". "Мы готовы подписать заказ на 50 новых ракет, готовы подписать еще опцион на 35 ракет", — заявил гендиректор S7 Group Владислав Филев.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Южмаш
Проекты
Морской старт
Союз-5 РН
Похожие новости
08.11.2018
Глава S7 Space: Илон Маск наверняка сделает ракету Falcon 9 полностью многоразовой
27.04.2018
"Если не "Ангара", то что?"
23.01.2018
Свои ребята
07.06.2017
Космическому контракту не подходят двигатели
31.05.2017
Инфраструктуру для "Сункара" на Байконуре начнут передавать Казахстану в 2018 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта