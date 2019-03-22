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22.03.2019
ТАСС

Запуск южнокорейского спутника с помощью ракеты "Ангара-1.2" отложен

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Первый испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2ПП"
Первый испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2ПП".
Источник изображения: © Министерство обороны Российской Федерации

Он был запланирован на 2020 год

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" изготавливается для поставки в Южную Корею, однако ее запуск будет перенесен с 2020 года на более позднее время. Об этом сообщил генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева Алексей Варочко в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

"У нас есть один контракт <...> на поставку Южной Корее "Ангары-1.2". Она сейчас изготавливается, но у них есть свои сложности по полезной нагрузке, поэтому пока пуск с 2020 года немножко смещается", - сказал Варочко.

В 2016 году был заключен контракт на запуск южнокорейского спутника дистанционного зондирования Земли Kompsat-6 (Korea Multi-Purpose Satellite-6) с помощью ракеты "Ангара-1.2" между Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI) и International Launch Services (ILS, дочерняя компания Центра имени Хруничева). Предполагалось, что в марте 2019 года начнутся примерочные испытания, в ходе которых будет проведена стыковка переходной системы производства Центра Хруничева с интерфейсом структурно-тепловой модели спутника Kompsat-6.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Южная Корея
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
2020-й год
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