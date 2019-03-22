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22.03.2019
ТАСС

Партия бронеавтомобилей "Тигр-М" пополнила автопарк российской базы в Абхазии

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Бронеавтомобиль "Тигр-М"
Бронеавтомобиль "Тигр-М".
Источник изображения: Антон Новодережкин/ТАСС

Сейчас машины готовят к эксплуатации в горах и в условиях песчаного прибрежного грунта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. /ТАСС/. 10 новейших бронированных автомобилей "Тигр-М" поступили в подразделения российской базы в Абхазии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"В настоящее время подразделения разведки и военной полиции базы в Абхазии, куда поступили 10 бронеавтомобилей, готовят машины к эксплуатации в горах и в условиях песчаного прибрежного грунта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что машина предназначена для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки.

Модернизированный "Тигр" имеет пятый класс баллистической защиты в лобовой проекции и третий - в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше - поворотная турель для пулеметов "Корд" или "Печенег" либо для автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя". В салоне оборудованы места для размещения водителя, старшего машины и десанта.

Кроме того, бронеавтомобиль оснащен системами автоматического регулирования давления воздуха в шинах, автоматического пожаротушения, предпусковым подогревателем и лебедкой самовытаскивания с электроприводом.

Снаряженная масса "Тигр-М" составляет 6,5 т, запас хода - 1000 км, при этом возможная максимальная скорость - более 120 км/ч.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
АГС-17
Корд
Печенег
Система поражения "Ратник"
Тигр-М
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
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