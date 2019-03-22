Мотострелки ВВО в Хабаровском крае остановили наступление сил условного противника

В учении задействовали 300 единиц вооружения и военной техники

ТАСС, 21 марта. Более 1,6 тыс. военных мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Хабаровском крае остановили наступление превосходящих сил "противника". Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В Хабаровском крае на полигоне Бикинский военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа остановили наступление превосходящих сил условного противника и перешли в контратаку. Всего в учении задействовано более 1,6 тыс. военнослужащих, около 300 единиц вооружения и военной техники", - сообщил Гордеев.

Огневое поражение "противнику" нанесли экипажи танков Т-72Б и БМП-2 и расчеты 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика". Чтобы остановить скопления "вражеских" живой силы и техники, военные использовали реактивные системы залпового огня "Град". Для уничтожения передовых отрядов "неприятеля" мотострелки применили пулеметное вооружение, гранатометы и минометы комплекса "Сани".