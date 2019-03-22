Войти
22.03.2019
Интерфакс-АВН

Южнокорейская газета сообщает, что Ким Чен Ын намерен посетить Россию

222
0
0
Kim_Chen_In_001
Ким Чен Ын.

Гонконг. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом, сообщает южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на бывшего сотрудника американской разведки.

"Ким Чен Ын собирается посетить Россию. Он ориентирован на США и Китай и намерен сохранять связи с Россией", - заявил экс-глава центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким во время закрытой лекции в Сеуле.

Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Д.Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Китай
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
Похожие новости
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
11.07.2018
ШОС набирает вес
30.10.2017
Пять мест, где в 2018 году может начаться третья мировая война (Aftonbladet, Швеция)
06.09.2017
Перекройка мира под новый «Хвасон»
04.09.2017
Кто начнет атомный Армагеддон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта