Южнокорейская газета сообщает, что Ким Чен Ын намерен посетить Россию

Гонконг. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом, сообщает южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на бывшего сотрудника американской разведки.

"Ким Чен Ын собирается посетить Россию. Он ориентирован на США и Китай и намерен сохранять связи с Россией", - заявил экс-глава центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким во время закрытой лекции в Сеуле.

Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Д.Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.