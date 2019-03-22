Как пишет газета "Коммерсантъ" в материале Германа Костринского "Авиация катастроф. Полетам не хватает контроля и регулирования", число жертв авиакатастроф в странах бывшего СССР увеличилось в 2018 году более чем вдвое, до 164 человек, говорится в докладе Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Особенно резко выросло количество погибших в России - в 2,5 раза, до 128 человек. Общий уровень аварийности по сравнению с 2017 годом не изменился, то есть он по-прежнему существенно выше, чем в 2014-2015 годах, в 75% случаев причиной происшествий стал человеческий фактор. В МАК говорят о дефектах системы контроля и регулирования безопасности полетов, эксперты согласны, что действия властей способны резко улучшить ситуацию, приводя в пример США.

Потерпевший катастрофу 02.09.2018 в Иркутской области вертолет Ми-8МТВ-1 (регистрационный номер RA-25502) АО "Авиакомпания "Ангара" (с) Межгосударственный авиационный комитет

МАК опубликовал доклад (.pdf ) о состоянии безопасности полетов в 2018 году среди участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации (12 стран, входивших в СССР). В нем говорится о росте числа жертв авиакатастроф с 74 до 164 человек. При этом общее количество авиапроисшествий (58) за год не изменилось, число катастроф даже снизилось с 32 до 25. Подавляющее количество происшествий зарегистрировано в России, причем здесь наблюдается негативная динамика. За год число авиапроисшествий в стране увеличилось с 39 до 42, катастроф - с 20 до 22, число жертв выросло с 51 до 128 человек.

В МАК подчеркивают, что устойчивая динамика ухудшения показателей по авиапроисшествиям с 2014 года наблюдается в эксплуатации тяжелых судов (взлетной массой более 10 тонн): "Относительный показатель безопасности полетов на тяжелых транспортных самолетах при всех видах перевозок по авиационным происшествиям несколько хуже показателя 2017 года и существенно хуже показателей 2014 и 2015 годов". За прошлый год в авиакомпаниях стран-участников соглашения произошло шесть авиапроисшествий с тяжелыми самолетами, в том числе катастрофа с гибелью 71 человека - крушение самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье после вылета из аэропорта Домодедово в феврале 2018 года.

МАК также фиксирует резкое увеличение проблем с вертолетной техникой: число происшествий выросло с 11 до 17 случаев, катастроф - с 4 до 10, жертв - с 14 до 49 человек. Количество происшествий и катастроф при эксплуатации легких и сверхлегких воздушных судов, наоборот, снизилось: 11 авиапроисшествий и 4 катастрофы против 14 происшествий и 8 катастроф в 2017 году. Но число погибших в них увеличилось с 21 до 23 человек.

По предварительной оценке МАК, причиной 75% авиапроисшествий в 2018 году послужил человеческий фактор.

В комитете добавляют, что недостаточный контроль "уполномоченных органов гражданской авиации" приводит к продолжению практики эксплуатации ВС с истекшим сроком действия или отсутствием обязательных документов. В МАК считают необходимым ввести дополнительные организационные и технические процедуры при восстановлении ВС после авиапроисшествий для получения сертификата летной годности на единичные экземпляры воздушных судов.

В комитете рекомендуют главам авиационных администраций создать действенную систему оперативного реагирования на рекомендации комиссии по расследованию происшествий "в связи с повторяемостью авиапроисшествий по одним и тем же причинам". Также в МАК считают нужным разработать целевые комплексные программы по всем аспектам влияния человеческого фактора на безопасность полетов, так как процент происшествий с его проявлением не уменьшается.

Среди предлагаемых мер: разработка и внедрение квалификационных требований по английскому языку для членов экипажей и технического персонала, выполняющих полеты и обслуживающих ВС с технической документацией на английском языке; исследование случаев потери экипажами пространственной ориентировки и внедрение специального курса для повышения квалификации летного состава в этом вопросе. В то же время авторы доклада признают, что приведенные выше идеи далеко не новы и подобные рекомендации уже неоднократно давались.

МАК - международная организация, созданная правительствами стран бывшего СССР в 1991 году для регулирования вопросов использования воздушного пространства. В конце 2015 года правительство РФ передало полномочия МАК по сертификации техники в РФ Росавиации. Тем не менее МАК продолжает параллельно вести сертификацию как в России, так и в других странах постсоветского пространства. Белый дом также ведет работу по созданию национального органа расследований авиакатастроф - Международного бюро по расследованию авиапроисшествий, что должно привести к сокращению полномочий МАК.

В Росавиации не прокомментировали данные и выводы МАК о причинах авиапроисшествий и катастроф. Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что создать стопроцентно надежную систему контроля за безопасностью полетов нереально, но при ее "грамотной организации" вероятность происшествий можно серьезно снизить. В долгосрочной перспективе работа авиационных властей должна давать результаты, отмечает эксперт, приводя в пример авиарынок США, где на регулярных линиях давно не было происшествий.

Со стороны bmpd укажем, что, согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) о состоянии безопасности полетов в мировой гражданской авиации в 2018 году, уровень количества тяжелых летных происшествий относительно количества совершаемых рейсов в странах СНГ был наивыcшим в мире, в 2018 году превзойдя даже Африку (более подробные данные с 2013 года):

(с) IATA