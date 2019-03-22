Одноразовый безмоторный транспортный беспилотный летательный аппарат

Как сообщает журнал "Popular Mehcanics" в материале Александра Пономарёва "Американцы сделали одноразовый грузовой дрон", американская компания Logistics Gliders по заказу Корпуса морской пехоты США провела испытания перспективных одноразовых грузовых беспилотников, разработанных при участии Управления перспективных военных разработок (DARPA) министерства обороны США.

Опытный образец одноразового безмоторного транспортного беспилотного летательного аппарата американской компании Logistics Gliders (с) Logistics Gliders

Корпус морской пехоты США (USMC) организовал тендер на разработку одноразовых беспилотных летательных аппаратов для доставки различных грузов. Согласно условиям конкурса, дроны должны быть пригодны для сброса с транспортных самолётов C-130 Hercules, конвертопланов MV-22 Osprey и транспортных вертолётов CH-53 Sea Stallion, а стоимость одного аппарата не должна превышать 11 тысяч долларов.

На сегодняшний день при доставке грузов военные используют вертолёты и самолёты, которые сбрасывают контейнеры на парашютах. Это относительно простой и надёжный способ, но в ходе боевых действий отряды порой дислоцированы довольно далеко друг от друга. Парашюты не могут планировать на более-менее значительное расстояние, а отправлять в "горячие точки" транспортную авиацию с грузом очень рискованно.

Решить эту проблему должны недорогие одноразовые беспилотники, которые доставят груз любой ценой. Например, такие, как разработанные Logistics Gliders при участии Управления перспективных военных разработок (DARPA) vинистерства обороны США фанерные дроны LG-2K длиной 3,9 метра и размахом крыла 8,3 метра. Аппарат способен перевозить груз массой до 725 килограммов во внутреннем отсеке объёмом 1,2 кубометра.

Масса аппарата составляет 181 килограмм, дополнительно его можно оборудовать посадочным парашютом, но тогда ёмкость грузового отсека уменьшится до 1 кубического метра. В ходе прошедших испытаний шесть беспилотников LG-2K были запущены с вертолёта. Они перевозились на внешней подвеске, а вблизи точки назначения отцеплялись и летели к заданным координатам. Шесть других аппаратов были запущены с самолёта [Shorts SC-7 Skyvan].

После запуска семь беспилотных летательных аппаратов управлялись дистанционно, остальные пять планировали к заданной точке в полностью автономном режиме. Суммарное время, которое беспилотники LG-2K провели в режиме планирования, составило 54 минуты. Испытания аппаратов единогласно были признаны успешными - дроны подтвердили заявленные характеристики.

Опытный образец одноразового безмоторного транспортного беспилотного летательного аппарата американской компании Logistics Gliders (с) MCWL / Logistics Gliders

Видео испытаний (c) Logistics Gliders: