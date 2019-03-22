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22.03.2019
ТАСС

Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет "Протон-М"

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Запуск ракеты-носителя "Протон-М"
Запуск ракеты-носителя "Протон-М".
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

При этом предприятие еще не заключило контрактов, отметил гендиректор Алексей Варочко

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева (ГКНПЦ, предприятие-изготовитель ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара") ведет переговоры о продаже 10 ракет "Протон-М" британской компании OneWeb. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

При этом гендиректор Центра Хруничева подчеркнул, что оговаривались лишь намерения о поставках, однако никаких контрактов предприятие еще не заключило.

"С OneWeb был даже подписан протокол о намерениях на приобретение этой компанией десяти "Протонов-Medium" <...> Я предложил тогда продать им десять "Протонов-М" в существующей модификации по стоимости "Протона-Medium", - рассказал Варочко изданию.

Говоря о планах по эксплуатации ракеты-носителя "Протон-М", гендиректор ГКНПЦ отметил, что всего в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года. В 2019 году планируется осуществить семь запусков "Протонов", сообщил Ваничко.

"Протон-М" - трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. В сентябре 2016 года ГКНПЦ им. Хруничева объявил о создании на базе тяжелого "Протона-М" двухступенчатых модификаций среднего и легкого класса: Proton Medium ("Протон средний") и Proton Light ("Протон легкий"). Отмечалось, что новые версии будут использоваться с разгонным блоком "Бриз-М" и предназначаться исключительно для коммерческих запусков.

В июне 2018 года гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил о закрытии проекта "Протон". По его словам, в планы госкорпорации входит перевод космической отрасли России на ракеты-носители нового поколения семейства "Ангара". Как сообщал глава "Роскосмоса", производство ракет "Протон-М" завершится к концу 2020 года - началу 2021 года, а их эксплуатация - в 2025 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Ангара
Бриз-М
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