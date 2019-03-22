Гендиректор центра Хруничева: ракету "Ангара-А5" могут запустить с коммерческим спутником

При этом право выбора полезной нагрузки принадлежит военным, подчеркнул Алексей Варочко

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Небольшой коммерческий космический спутник может стать попутной нагрузкой при запуске второй тяжелой ракеты "Ангара-А5" с военным аппаратом на борту. Об этом заявил генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева Алексей Варочко в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

"Решение по полезной нагрузке для пуска "Ангары-А5" будет принято в июле-августе. Право ее выбора принадлежит военным <…> Вместе с основным спутником может быть даже небольшой коммерческий космический аппарат в виде попутной нагрузки", - отметил Варочко изданию, добавив, что речи о запуске массогабаритного макета не идет.

По словам Варочко, пуск ракеты запланирован на 2019 год с космодрома Плесецк после завершения документальной отработки и проведения пневмоиспытаний третьей ступени ракеты и ее центрального блока.

Кроме того, гендиректор Центра Хруничева сообщил изданию, что третью ракету "Ангара-А5" предприятие планирует передать военным в 2020 году. "Мы должны передать машину госзаказчику в 2020 году, и с ПО "Полет" мы должны получить полный комплект окончательно изготовленных универсальных ракетных модулей для проведения окончательной сборки на московской площадке", - отметил он.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 т. Первый пуск тяжелой "Ангары" состоялся в 2014 году с космодрома Плесецк. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что до 2023 года планируется выпускать по две ракеты "Ангара" в год.