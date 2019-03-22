Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, для стартовых полетов всё готово. Кроме того, полностью решены проблемы с роторами двигателей, из-за которых Ил-112В не мог подняться в воздух в январе.

По данным еще одного источника агентства, ВАСО (Воронежское акционерное самолетостроительное общество) практически круглосуточно ведет подготовку к первому полету Ил-112В.

"Специалисты прогоняют двигатели самолета, проверяется работоспособность всех его систем, проводятся скоростные пробежки по взлетной полосе предприятия", — рассказал он.

В первом полете новый транспортник сопроводит Ан-26, который будет идти параллельно на той же высоте и сверять параметры работы различных систем.

Турбовинтовой Ил-112В является первым военно-транспортным самолетом, разработанным в РФ с нуля в постсоветский период. Он предназначен для транспортировки военных, техники и различного вооружения, способен совершать посадку на не оборудованные в радиотехническом отношении аэродромы. Грузоподъемность самолета составляет 5 т. В будущем он заменит в войсках Ан-26.

В декабре перевозка Ил-112В попала на видео.