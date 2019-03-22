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22.03.2019
РИА Новости

В армию начали поступать модернизированные комплексы управления войсками

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КНИИТМУ
АО «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств».
Источник изображения: www.vega.su

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) начал серийное производство модернизированных комплексов для организации связи и управления войсками и приступил к их поставкам в Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Росэлектроника" начал серийное производство модернизированных аппаратных комплексов для сетей связи и управления Вооруженных сил Р-090К", - сказали в пресс-службе.

В холдинге отметили, что комплекс, разработанный АО "КНИИТМУ" (входит в "Росэлектронику"), уже успешно прошел испытания. "Он предназначен для развертывания перспективных автоматизированных систем управления с использованием разнородных каналов связи, включая возможность доступа абонентов сети Ethernet. Аппаратура обеспечивает работу по четырем независимым дискретным каналам связи. Комплекс выполняет прием и передачу данных по некоммутируемым четырехпроводным каналам тональной частоты", - заявляет пресс-служба.

В "Росэлектронике" отметили, что в ходе испытаний подтверждено значительное улучшение тактико-технических характеристик комплекса по надежности и безопасности предоставляемых с его помощью каналов связи.

"В составе изделия используется только отечественная электронно-компонентная база", - резюмировали в пресс-службе.

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