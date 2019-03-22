Прощай разоружение: развал ДРСМД грозит хаосом в ракетной сфере

Заявления США о намерении заключить новое всеобъемлющее соглашение по ракетам средней и меньшей дальности — не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Об этом "Известиям" рассказал собеседник в российских дипломатических кругах. Ведь тот же Китай, который Вашингтон мечтает ограничить в подобных ракетах и даже просит Москву помочь уговорить Пекин пойти на это, уже дал понять, что и не думает уничтожать свои арсеналы. Между тем 20 марта в ходе конференции по разоружению в Женеве глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрушение американцами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и создание атмосферы неопределенности в отношении будущего Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) может привести к исчезновению механизмов контроля в ракетно-ядерной сфере.

Заявления США о намерении заключить новое всеобъемлющее соглашение по ракетам средней и меньшей дальности — не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Об этом "Известиям" рассказал собеседник в российских дипломатических кругах. Ведь тот же Китай, который Вашингтон мечтает ограничить в подобных ракетах и даже просит Москву помочь уговорить Пекин пойти на это, уже дал понять, что и не думает уничтожать свои арсеналы. Между тем 20 марта в ходе конференции по разоружению в Женеве глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрушение американцами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и создание атмосферы неопределенности в отношении будущего Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) может привести к исчезновению механизмов контроля в ракетно-ядерной сфере.

Ломать не строить

После выхода США из ДРСМД под угрозой оказалась не только судьба СНВ-III, но и вся сфера контроля над вооружениями и нераспространения. Обвинив Россию в различных нарушениях и отправив на свалку истории договор о РСМД, Вашингтон принялся убеждать международное сообщество, что ничего страшного не произошло — ведь на смену старому обязательно придет новое. А модернизированное соглашение, по убеждению американского президента Дональда Трампа, будет прекрасным и заключат его в "красивой комнате". Белый дом, конечно, не скрывал, что считает крайне важным подключить к ДРСМД Китай, но зачем ради этого стоило разрушать уже существующий механизм, так толком и не объяснил.

Как рассказал высокопоставленный собеседник "Известий" в российских дипломатических кругах, Москва, естественно, не против всеобъемлющего соглашения по ракетам средней и меньшей дальности, но подыгрывать Вашингтону в этом деле не собирается. Развалив прежний договор, США попытались выставить Россию виновницей сложившейся ситуации, хотя кулуарно и убеждали, их основная цель КНР и другие страны, обладающие данным типом вооружений. Таким образом американцы поставили под угрозу систему стратегической стабильности, не потрудившись хотя бы оценить вероятность создания нового механизма, который бы включал других мировых игроков, пояснил источник.

— США похоронили ДРСМД. Ни Китай, ни другие страны, обладающие РСМД, не пойдут на подписание нового договора. Поскольку для многих эти ракеты — основа их оборонного потенциала, — отметил он.

Директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц в беседе с "Известиями" отметил, что заключение глобального договора, запрещающего любой стране производить и размещать ракеты дальностью 500–5500 км, вряд ли в нынешней ситуации возможно. Однако вполне реально добиться нескольких вариантов ограничений подобных ракет. Например, по словам американского эксперта, государства могли бы договориться о запрещении РСМД в каких-то конкретных регионах мира или установить лимиты на количество боеголовок на каждую страну. При этом для соблюдения подобных ограничений международному сообществу придется выработать и механизм контроля.

Пожалуйте к столу

Учитывая, что председательство на конференции по разоружению в Женеве сейчас находится у США, слова Сергея Лаврова во Дворце Наций приобретали дополнительное значение. Выступая в Женеве, он предостерег американцев и их союзников от дальнейшего обострения ситуации. Ведь подобное может привести к гонке вооружений в разных частях планеты. А это грозит уже весьма опасными последствиями, когда государства начнут рассматривать ядерное оружие как единственную гарантию своей национальной безопасности.

— Надеюсь, что западные коллеги сумеют трезво оценить ситуацию, ответственно расставят приоритеты и вернутся к коллективным, совместным с нами усилиям по обеспечению мира и безопасности, включая контроль над вооружениями, — заявил глава МИД РФ.

Он напомнил, что президент Владимир Путин дал четкое поручение больше не делать американцам каких-либо новых предложений в этой области, поскольку все российские инициативы и так уже давно у них "на столе". И к обсуждению прежних предложений Москва готова, когда на Западе для этого "созреют". Тем не менее Россия считает крайне важным начать переговоры о продлении на пять лет СНВ-II, срок которого истекает 5 февраля 2021 года.

И хотя Россия открыто заявила, что не собирается размешать РСМД в тех регионах, где этого не будут делать США, Вашингтон отчего-то это игнорирует. Он уже фактически приступил к разработке запрещенных ранее ракет. Впрочем, как сказал Сергей Лавров, "мы будем действовать зеркально" и не позволим втянуть "Россию в затратную гонку вооружений".

Проблем хватает

При этом проблемы для стратегической стабильности ДРСМД и СНВ не ограничиваются. Международное сообщество никак не может прийти к консенсусу о заключении конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Возможно, ответ кроется в том, что инициатива о создании подобного документа исходила от России, что западным партнерам, мягко говоря, не нравится. Нет прогресса и по договору, предложенному совместно РФ и Китаем, о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Проект договора на столе есть, а переговоров по нему как не было, так и нет.

А тем временем в США уже и средства выделяются на создание космического сегмента ПРО и размещение на околоземной орбите ударных средств, отметил шеф российской дипломатии. Это значит, что американцы смогут "зачистить" космическое пространство от неугодных им объектов других стран, что создает риск "открыть ящик Пандоры".

Как отреагируют на речь Сергея Лаврова в Вашингтоне и других западных столицах, остается большим вопросом. Вряд ли США и их союзники резко поменяют курс с деградации стратегической стабильности на обеспечение международной безопасности. Так или иначе, Россия свое слово сказала, а если точнее — уже не раз повторила.