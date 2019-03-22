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22.03.2019
Известия.ru

"Ильюшин" представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Авиационный комплекс им. Ильюшина показал облик пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика. На встрече представители компании показали базовые варианты — в трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел. Помимо них возможен чартерный вариант в одноклассном исполнении на 402 места.

Особенностями салона являются комфортное расположение пассажиров согласно всем международным требованиям и современные решения в интерьере. В эконом- и бизнес-классах появятся новые кресла, детские люльки и места для пассажиров с ограниченными возможностями.

Кроме того, самолет оснастят буфетно-кухонным оборудованием по стандарту Atlas для обеспечения пассажиров двухразовым горячим питанием. Также для комфорта людей на авиасуднах появится информационно-развлекательная система, которая включает в себя возможность видеотрансляции, спутниковую связь, точки доступа Wi-Fi и систему демонстрации режимов полета.

19 марта президент России Владимир Путин назвал самый лучший военный самолет в мире. По его словам, российский истребитель пятого поколения Су-57 является лидером по своим техническим показателям.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-96
ПАК ФА
Компании
Ил
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Истребитель 5 поколения
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