"Ильюшин" представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

Авиационный комплекс им. Ильюшина показал облик пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика. На встрече представители компании показали базовые варианты — в трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел. Помимо них возможен чартерный вариант в одноклассном исполнении на 402 места.

Особенностями салона являются комфортное расположение пассажиров согласно всем международным требованиям и современные решения в интерьере. В эконом- и бизнес-классах появятся новые кресла, детские люльки и места для пассажиров с ограниченными возможностями.

Кроме того, самолет оснастят буфетно-кухонным оборудованием по стандарту Atlas для обеспечения пассажиров двухразовым горячим питанием. Также для комфорта людей на авиасуднах появится информационно-развлекательная система, которая включает в себя возможность видеотрансляции, спутниковую связь, точки доступа Wi-Fi и систему демонстрации режимов полета.

19 марта президент России Владимир Путин назвал самый лучший военный самолет в мире. По его словам, российский истребитель пятого поколения Су-57 является лидером по своим техническим показателям.