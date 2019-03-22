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22.03.2019
Вестник Мордовии

В Российской армии нужно создать "бригады США" с "Абрамсами" и "Брэдли"

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В американских вооруженных силах и у их союзников по НАТО давно созданы специальные подразделения для обозначения на учениях войск противника. Это так называемые силы OPFOR - Opposing Force.

Источник изображения: Фото: china-defense.blogspot.com

Подразделения "OPFOR" также созданы в китайской армии

Как и во времена первой холодной войны, они оснащены техникой, которая очень напоминает российские танки и БМП. То же самое касается и авиации: в США снова появились эскадрильи, "загримированные" под ВКС России.

Источник изображения: Фото: china-defense.blogspot.com

Китайские танки получили лазерные имитаторы стрельбы и поражения

Было бы логично, чтобы и на наших учениях подразделения сражались не с абстрактными бандформированиями, а со специальными "бригадами", имеющими в своем распоряжении самоходные подобия "Абрамсов", "Леопардов", "Брэдли" и "Мардеров".

Источник изображения: Фото: china-defense.blogspot.com

В ходе учебного сражения

На эту технику должны быть установлены лазерные имитаторы стрельбы и поражения, которые позволили бы достичь более высокого уровня реалистичности учебных боевых действий. Так, можно было бы разыграть встречный бой Т-72Б3, Т-90А с "вражескими танками" или штурм опорного пункта мотострелками и др.

Российская промышленность создала уже несколько поколений таких электронных устройств, которые ни в чем не уступают западным. Они прошли испытания, и чем больше их будет в войсках, тем более профессионально смогут подготовиться наши бойцы.

Лев Романов

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Проекты
NATO
Военные учения
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