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22.03.2019
ТАСС

Источник: первый полет Ил-112В состоится в конце марта - начале апреля

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Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Армен Гаспарян/ТАСС

Проблемы с роторами двигателей полностью решены, заверил собеседник ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Первый полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта - начале апреля, "для этого все готово", сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Планируется, что первый полет Ил-112В состоится в ближайшее время: буквально в конце марта - начале апреля самолет должен подняться в воздух, для этого все готово", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "полностью решены проблемы с роторами двигателей", из-за чего Ил-112В не мог подняться в воздух в январе.

Другой источник в "оборонке" сообщил ТАСС, что сейчас на ВАСО в Воронеже, где взлетит Ил-112В, подготовительные работы идут "практически в круглосуточном режиме, без выходных". "Специалисты прогоняют двигатели самолета, проверяется работоспособность всех его систем, проводятся скоростные пробежки по взлетной полосе предприятия", - сказал он.

Собеседник добавил, что в первом полете Ил-112В будет сопровождать Ан-26. "Он будет идти параллельно, на той же высоте и скорости, для сверки параметров работы различных систем", - отметил источник.

В ПАО "Ильюшин" не стали комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию.

Об Ил-112В

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. По заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен перевозить до 5 тонн груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

Планировалось, что Ил-112В впервые поднимется в воздух осенью прошлого года. Позже сообщалось, что первый полет самолета состояться до конца января 2019 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
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