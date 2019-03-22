Наглотаться пыли: "Ночной суперохотник" обкатают жарой и песком

Минобороны приступило к испытаниям новейшего ударного вертолета Ми-28НМ в сложных погодных и климатических условиях. Опытный экземпляр уже доставлен на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве и вертолетостроительной отрасли. Пилотам аппарата, прозванного в войсках "Ночным суперохотником", предстоит в условиях высоких температур и пыльных бурь сирийской пустыни проверить систему управления, а также новейшие радиолокационный комплекс, системы вооружений и шлемы с функцией дополненной реальности.

Минобороны приступило к испытаниям новейшего ударного вертолета Ми-28НМ в сложных погодных и климатических условиях. Опытный экземпляр уже доставлен на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве и вертолетостроительной отрасли. Пилотам аппарата, прозванного в войсках "Ночным суперохотником", предстоит в условиях высоких температур и пыльных бурь сирийской пустыни проверить систему управления, а также новейшие радиолокационный комплекс, системы вооружений и шлемы с функцией дополненной реальности.

Дополненная реальность войны

Ми-28НМ — самый совершенный российский боевой вертолет. Своего предшественника — Ми-28Н — он превосходит по всем параметрам. Машина получила новые двигатели, систему управления и комплекс противодействия средствам ПВО. Для экипажа Ми-28НМ были разработаны встроенные в летные шлемы системы целеуказания и индикации, в которых используется технология дополненной реальности: с помощью лазерных лучей на пластиковый защитный козырек проецируется вся необходимая пилоту в данный момент информация: карта, разведданные, информация о состоянии машины. При полетах даже при нулевой видимости система может вывести на экран трехмерное изображение местности, над которой движется вертолет.

Как рассказали "Известиям" несколько источников в военном ведомстве, в сирийской пустыне экипажу "Суперохотника" и наземному персоналу предстоит изучить, как машина будет вести себя в условиях высоких температур и чрезмерной запыленности.

Первый испытательный полет модернизированный вертолет совершил два с половиной года назад — в августе 2016-го. За это время машина прошла все этапы заводских испытаний и теперь готова к эксплуатации в войсках.

В ходе тестирования Ми-28НМ разработчики усовершенствовали многие системы. Одно из главных преимуществ новейшей модификации — появление надвтулочной радиолокационной станции. Антенно-приемо-передающая часть РЛС располагается над несущим винтом вертолета под специальным обтекателем из радиопроницаемого материала в виде шара — это позволяет получать изображение местности, прячась в неровностях рельефа за искусственными и естественными препятствиями и оставаясь невидимым для противника.

От Дамаска до Багдада

Кроме того, Ми-28НМ является и самым защищенным боевым вертолетом. Кабина экипажа и жизненно-важные узлы машины полностью бронированы, они способны выдержать попадание пуль крупного калибра и осколков. От ПЗРК аппарат защищает система предупреждения, которая анализирует траекторию полета ракеты и дает рекомендации пилоту: выполнить маневр на уклонение или отстрелить тепловые ловушки. Это защитит вертолет от неуправляемых ракет, а управляемые сможет увести в сторону уникальная лазерная станция подавления.

Система амортизации в шасси и креслах членов экипажа позволяет сохранить жизни летчиков и саму машину при падении с высоты в несколько десятков метров. В случае выхода вертолета из строя на большой высоте в нем предусмотрена система отстрела боковых дверей, позволяющая экипажу безопасно покинуть кабину и приземлиться с парашютом.

— Очень важно испытать машину в сложных климатических условиях, — сказал "Известиям" бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — В ходе испытаний необходимо выявить недостатки и недоработки, если таковые имеются. После этого разработчики внесут коррективы, учтут пожелания экипажей.

Модернизированная версия вертолета, как и многие современные образцы военной техники, была создана с учетом опыта действий российских ВКС в Сирии. В свое время партия Ми-28Н была поставлена Багдаду, который применял эти машины в борьбе с боевиками. Иракский опыт также был учтен разработчиками, рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров.

— Главное, что нуждается в тестировании в тяжелых климатических условиях, — это надвтулочная РЛС, которой на базовой версии не было, — отметил он. — Кроме того, на Ми-28НМ стоит новая оптико-локационная система, бортовой компьютер в десятки раз мощнее установленного на Ми-28Н. Еще одно принципиальное нововведение — возможность "подсвечивать" цель, для того чтобы по ней отработала артиллерия.

В начале марта замглавы военного ведомства Алексей Криворучко заявил, что холдинг "Вертолеты России" и Минобороны согласовали цены на Ми-28НМ, и уже в апреле производитель начнет передавать военным первые партии своей продукции.